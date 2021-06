Gjennom bilde og tekst deler Studvest sin fotoredaksjon tanker, opplevelser og følelser fra sitt tredje, og forhåpentligvis siste, koronasemester.

– Kjenner du deg igjen?

Kvalitetstid med fjellet

«Har tilbragt mer tid i fjellene enn hos venner det siste semesteret».

FOTO: Emily Dishington

Alt er chillere

«Alt er mye chillere med digital undervisning,

så lenge du husker å skru av kamera».

ILLUSTRASJON: Ellen Sofie Engen

Hudsult

«Det är inte bara samtalen och de sociala kontakterna som fattas människan efter drygt ett år i pandemi. Vi är också totalt svältfödda på fysisk beröring och närhet. För en tid sedan lärde jag mig ordet Hudsult och efter detta år med karantäner och isolation, studier, jobb och förhållanden på distans- förstår jag verkligen dess innebörd. Hudsult – avsaknad av fysisk beröring, som leder till nedstämdhet och depression. Hungern efter närhet väcker hos mig rent existentiella frågor; finns jag om ingen rör vid mig? Vi längtar efter att kramas, ta i hand och sitta nära varandra i soffan. Vi längtar efter trånga dansgolv, fullsatta caféer och spontana möten med nya människor. Vi längtar efter att känna hud mot hud. Vi har hudsult».

ILLUSTRASJON: Elina Ulén

Pust

Pust inn, pust ut. Pust inn, pust ut. Pust inn. Pust ut.

ILLUSTRASJON: Thale Mathiassen

Stillheten i Bergen

Det har vært stille her altfor lenge

Jeg tror vi alle gleder oss til

det blir litt mer bråk

FOTO: Hans David Olaussen

Når sjefen er hjemme

«Jeg er sjefen din nå. Glem jobben din, jeg har okkupert tastaturet ditt. Hvis du vil ha det igjen, må du stryke meg i 30 minutter og gi meg noe å spise, selv om du bare gjorde det for en time siden» – katten min.

ILLUSTRASJON: Eve Yasmin Christ

Pensum lever fortsatt

«Enda et semester med corona…

ILLUSTRASJON: Marcus Wangsholm

… men pensum må fortsatt leses!»

Sunny Day in Bergen

Street

divided into two by the morning sun

Street of Bergen

two man smoking cigarettes in the light

there is a person in a window of a house standing in the shadow

Conversation

conversation between him and the man smoking cigarettes

As if the sun unlocked the souls of Norwegians

As if the sun undressed them

As if the sun took their tires of shyness

And I feel like in a movie

Last actors of this little morning play

– elder couple looking for the way

they are asking me

what a paradox

I am the one that is lost

But not today

they are coming to me with a smile on their faces

and leaving with the same smile

Realizing

I don’t speak Norwegian

JEG SNAKKER IKKE NORSK

What a beautiful sunny day in Bergen

FOTO: Natálie Nováková

«Hver-dag-en»

«A day in the life»

ILLUSTRASJON: Gjertine Gjernes

Noe annet

Fjell, foss, hav, skog

Fjell, foss, hav, skog

FJELL, FOSS, HAV, SKOG

FjellFossHavSkogFjellFossHav

SkogFjellFossHavSkogFjellFossHavSkog



Plis la meg få oppleve noe annet igjen!

FOTO: Andrea Olsen

Covid kolleksjonen

To dress or not to dress: Covid edition

17th of may

«One fine day during the pandemic, 2021»

FOTO: Sakinah Lisa

FOTO: Sakinah Lisa

Jeg lurer på hvor lang tid

det tar før vi angrer på at

vi ikke satt nok pris på,

tok oss nok tid til –

s t i l l h e t e n



til alt det som vi

n o r m a l t

aldri har

tid til

FOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

