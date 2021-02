Søndag 7. februar innførte Bergen kommune en forsterket versjon av de nasjonale smittevernstiltakene.

Tiltakene skal i utgangspunktet vare en uke, altså frem til 14.februar.

Bakgrunnen for innføringen av tiltakene, er spredningen av de muterte variantene av koronaviruset i Bergen, Ullvik og Kvam.

For studenter betyr dette at lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges. Frem til i dag har de fleste undervisningsinstitusjonene hold lokalene sine åpne, men fra og med søndag kl 18.00 vil de være stengt.

Dette stenges

Fra og med klokken 18.00 i dag, vil også treningssenterne stenge.

I uken fremover vil det heller ikke være tillatt å arrangere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Alle butikker skal holde stengt, med unntak av matbutikker, apoteker, bensinsstasjoner og lignende. Andre tjenester som firsører, tatovører og hudpeliere får holde åpent. Det samme gjelder helefaglige virksomheter.

Biblioteker, museer, kinoer, teatre, konsertsteder og offentlige innendørs kulturarenaer stenges også.

Unngå besøk

Ved sist pressekonferanse, ble det meldt at man kunne ha inntill fem gjester på besøk.

De nye tiltakene fraråder alle former for besøk og sammenkomster i eget hjem. Personer som bor alene kan ha besøk av, eller gå på besøk til, én til to faste venner eller én fast husstand.

I tillegg forbys alle arrangementer utenfor hjemmet. Dette gjelder både både inne og ute, men med unntak av begravelser og bisettelser.

Helomvending for UiB

Mandag 1. februar ga Universitetet beskjed til sine studenter som at de ville åpne opp for fysisk undervisning med inntil 20 studenter 8. februar.

På grunn av de nye tiltakene vil dette utgå.

– De nye tiltakene betyr at all undervisning vil være digital fremover. Det samme gjelder eksamner og arrangementer som skal holdes den neste uken, sier Oddrrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Til tross for de nye tiltakene, har universitetet fortsatt håp om å begynne med fysisk undervisning i løpet av semesteret.

– Så snart det åpnes opp, og vi har mulighet til å innføre fysisk undervisning, vil vi gjøre det, sier Samdal.

Når dette blir, er avhengig av den nasjonale og lokale smittesituasjonen.

Samdal legger vekt på at det vil gjøres unntak fra de nye tiltakene for studenter som er definert som helearbeidere.

– De kan for eksempel ha klinisk praksis, og de som har ferdighetstrening vil det også kunne gjøres unntak for. Dette er fordi deres utdanning inngår I samfunnetS beredskap.

