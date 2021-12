Nå som eksamenstiden står på for fullt, har kaffeforbruket, antall timer på lesesalen og stressnivået til studentene gått opp. Studvest tok turen til Høyskolen Kristiania for å snakke med elevene under siste eksamensinnspurt.

På lesesalen finner man studentene Jørgen Nilsen, Eirik Midtgård og Krister Tvedt. Alle går andre året på en bachelor i HR, organisasjonspsykologi og ledelse. Eksamensstress er noe de har kjent mye på den siste tida.

– Har dere kjent på mye stress opp mot eksamen?

– Ja det kan du si, sier Nilsen.

De forteller at å treffe selve oppgava på eksamen, er noe de fokuserer på

– Det er mye arbeid. Og mye knytta opp mot å treffe oppgava, fortsetter Tvedt.

De tenker at eksamensstress kan være knyttet opp mot overtenking.

– Det er definitivt overtenking, sier Nilsen.

– Det kan hende man undervurderer egne ferdigheter eller overtenker kravene, skyter Midtgård inn.

De tenker at stressmodeller kan hjelpe på å takle eksamensperioden.

– Men stress er jo noe som kommer med eksamen uansett, sier Nilsen

Likevel peker han ut stressmestringskurs som en metode for å håndtere stress.

– Jeg tror Sammen noen kurs for å håndtere stress, avslutter han.

Tilpasser stresset eller kravene man har til seg selv

I kantina sitter HR og organisasjonspsykologi og ledelse student Marielle Roland.

Hun føler ikke på eksamensstress.

– Er du stressa for eksamen?

– Nei jeg stresser egentlig mer med andre ting som økonomi og trening, sier hun.

Hun er imidlertid klar på at stress er noe som studenter føler på før eksamen.

– Det er jo ganske mange som stresser over at de vil gjøre det bra, fortsetter Roland.

Da tilpasser man gjerne stresset etter hvilket krav man har til seg selv.

FYSISK AKTIVITET. Marielle Roland (22) tror at trening kan gjøre at man opplever mindre stress i eksamenstida

– Tror du studenter stresser seg selv opp?

– Ja, folk blir stressa for at andre spør hvordan det gikk. Eller for å komme inn på master. Så det kommer an på hva du skal videre, sier hun.

Roland har klare svar for hva man kan gjøre for å unngå stress i eksamenstida.

– Trening er viktig. Å være fysisk aktiv. Det er også viktig å opprettholde gode relasjoner og gå litt inn i deg selv, sier hun videre.

– For meg hjelper det å høre på musikk og podcast. Og å lese bøker, avlsutter Roland.

Planlegging kan være en god løsning

Dypt nede i pensum finner Studvest Safa Ali (20). Hun studerer anvendt psykologi og er av av de som stresser fram mot eksamen.

– Ja, jeg stresser veldig, jeg vil jo ha gode resultater og bli stolt over meg selv, sier hun når Studvest spør om hun er nervøs.

Hun tror mange studenter har vaner som bidrar til å gjøre dem ekstra stressa.

Når det kommer til råd om hva man kan gjøre for å unngå stress har hun klare ideer

– Å ta litt pauser er gunstig, sier hun.

PLANLEGGING: Safa Ali (20) tror at å planlegge tida godt kan hjelpe med eksamensstress

Videre tenker hun at planlegging kan være en god løsning

– Det kan også være lurt å prøve å ikke legge så mye press på seg selv, avslutter hun.

Vi stresser over det vi vil og det som betyr noe for oss

Ruth Velsvik holder stressmestringskurs gjennom Sammen. Hun forteller at stress kan kjennes ubehagelig ut fordi det gjøre kroppen mer oppmerksom.

TA PAUSER. Ruth Velvik har flere konkrete råd for å minimere stress i eksamensperioden. Foto: Sammen

– Vi stresser over det som vi vil og det som betyr noe for oss, sier hun.

Stress kan likevel i små mengder være motiverende

– Litt stress er nyttig og få deg til å komme i gang og til å lese. Men blir det for mye kan blir det blant annet bli vanskeligere å fokusere, fortsetter hun.

Velvik har noen gode råd for å håndtere stress i eksamenstiden

Blant annet forteller hun at det er viktig å ta pauser og ikke lese rett før man legger seg.

– Det kan påvirke søvnen og den er viktig for å hjelpe deg, forklarer hun videre.

Hun forteller også at det er viktig å være snill mot seg selv, og foreslår at man skal snakke til s eg selv som man er sin egen beste venn.

– Og husk at andre har det likt som deg.

Videre anbefaler Velvik å ta en ting om gangen.

– Du klarer alltid å hente fram ting du ikke trodde du kunne, og husk at det er helt normalt å streve før eksamen, sier hun.

Kommentarer

kommentarer