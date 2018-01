Administrasjons- og organisasjonsvitenskap studenten Kristense Bjørkhaug (19) var en av mange som tok turen til dagens studenttorg på Kvarteret. Hun ønsker å engasjere seg utenfor studiet og møte nye mennesker.

– Jeg vil bygge nettverk, forteller hun og smiler bredt.

Videre legger hun til at det også ser bra ut på CV-en, men hun mener også det virker sosialt, og at dette er hovedgrunnen til at hun ønsker å bli med i en studentorganisasjon.

Studievenninnen Camilla Holt Hulsmann (20) deltok også på dagens studenttorg. Hun kunne imidlertid meddele at hun ikke fant en studentorganisasjon som passet henne under dagens arrangement.

– Jeg savnet en typisk strikkeklubb, sier hun.

Ønsker å engasjere seg

Hulsmann kunne fortelle at hun fikk inntrykk av at det finnes mange idrettslag, men ikke så mange studentorganisasjoner for henne. Studenten har likevel lyst til å engasjere seg i framtiden.

– Jeg vil gjerne skape andre kontakter og fylle dagene mer, understreker hun.

Onsdag var det rikelig med studentorganisasjoner som ønsket å rekruttere nye medlemmer. Robert Ueland som representerte Bergen Realistforening, sier at det sosiale er det viktigste i en studentorganisasjon. Videre legger han til at deltakelsen hans i en forening har ført til en bedre studiehverdag.

– Jeg ville gjerne engasjere meg i noe, og fant noe som passet for meg, konstaterer han.

Siri Bakken fra BSI Rumpeldunk kan også meddele at tilhørigheten til et fellesskap er en viktig grunn for at hun er engasjert i en studentorganisasjon.

– Det er viktig å ha det gøy, møte hyggelige folk og drive med noe man liker, sier hun.

– Turte ikke gå bort

Studenten Bjørkhaug påpekte at hun ikke er særlig pratsom, og at hun derfor ikke turte å gå bort til noen av standene som virket interessante. Hun synes de som står på stand bør være litt mer på for å fange opp studentene.

Ueland fra Bergen Realistforening svarer på kritikken om at de som står på stand er lite innbydende.

– Vi prøver så godt vi kan. Vi smiler og prøver å vekke interesse med plakater og andre rekvisitter.

Bakken kan forstå studentene som syns det er utfordrende og oppsøke dem på stand, men mener det er viktig å utfordre seg selv.

– Det er i hvert fall viktig for oss å rekruttere nye, sier hun.

