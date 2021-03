23. februar la Stortinget frem den nye krisepakken for studenter. I tillegg til at studenter kan søke om ekstra lån og stipend, har universiteter, høgskoler og studentsamskipnader fått tildelt midler til å bruke på studentene.

Studentskipnaden på Vestlandet har fått tildelt en sum på 11.869.000 kroner.

Amalie Johnsen Lunde, styreleder i Sammen, og Ida Sofie Gunnerød Søfteland, nestleder i Velferdstinget, er begge begeistret for de ekstra midlene som regjeringen har valgt å dele ut.

Lunde forteller at midlene fra regjeringen skal fordeles mellom Aktiv Sammen, Sosial Sammen og hjelp til studentorganisasjoner, pluss styrking av Sammen Studentliv.

Studenter for studenter

– Det som er flott med denne krisepakken er at det gir Sammen en mulighet til å ansette studentmedarbeidere forteller Søfteland.

Til nå har Sammen ansatt 12 studentmedarbeidere.

– Det er så mange flinke og aktive studenter som liker å bli kjent med andre og lage aktivitet, sier Lunde om Bergensstudentene.

SKRYTER: Amalie Lunde, styreleder i SAMMEN skryter av hvor flinke og aktive studentene i Bergen er. ARKIVFOTO: Sakinah Lisa

Hun presiserer at det er derfor viktig å bruke de rundt, og at studenter blir ansatt for å jobbe med studenter.

– Fordelen med studentmedarbeidere er at de vet hvordan det er å være student og hva man selv ønsker som student, sier Lunde.

Videre forklarer hun at stillingene er på ca. 20 prosent, og har fordelen med at de er fleksible.

Arbeidsoppgavene til en studentmedarbeider er blant annet å arrangere turer for På tur Sammen og andre lavterskeltilbud for studenter, som badegrupper og bålkvelder.

Trivselsfond

I tillegg til å ansette flere studenter, har Sammen opprettet et Trivselsfond.

– Litt av poenget er jo at hvem som helst kan søke penger fra Trivselsfondet, forteller Søfteland.

Hun mener at det er viktig at det er lett og lavterskel å søke, for da når man lenger ut enn til bare de store studentorganisasjonene.

MENTAL HELSE. Ida Søfteland, nestleder i Velferdstinget håper lavterskeltilbud kan forebygge studenters mentale helse. FOTO: Kristian Sweeney, NHHS

– Det kan jo være hva som helst så lenge det bidrar til et bedre studenttilbud, skyter Lunde inn.

– Blant annet søkte Studentrådet ved Fagskolen i Hordaland penger om å arrangere et LAN for ikke så lenge siden, forklarer Søfteland videre.

Hun legger til at man til og med kan søke om penger til seminargruppa hvis det er det som engasjerer en.

God psykisk helse

Ved at Sammen tilbyr flere lavterskeltilbud til studentene håper både Lunde og Søfteland at tiltakene vil funke forebyggende for studenters mentale helse.

– Man vil jo ikke være student sånn det er har vært å være student det siste året. Det er jo ingen som tenker «ååå det jeg virkelig kunne ha tenkt meg, er å ha det skikkelig kjipt», sier Søfteland og ler litt.

For selv om det går mot lysere tider er det ikke tvil om at det siste året har vært ekstra belastende for de aller fleste studenter.

– Man må ta ting før det blir et problem, og åpne så mye som man kan, så folk slipper å føle på behov for mer psykisk hjelp, sier Søfteland.

Hun referer til sjefspsykologen i Sammen, Øystein Sandven, som mener at “psykisk helse skapes ikke i helsetjenesten, men der livene leves”.

Kommentarer

kommentarer