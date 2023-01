Vårsemesteret 2023 er i gang, og vi går inn i et nytt år med studier og studentpolitikk. I den anledning er det god grunn til å se tilbake på hvordan det forrige studentpolitiske året ble avsluttet.

Den 24. november vedtok Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) å erklære statsråd for forskning- og høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp) for uønsket ved sitt universitet. Studentparlamentet i Bergen skulle ikke være noe dårligere, og vedtok det samme, i såkalt solidaritet, kort tid etter. Bakgrunnen er uenigheter med Ola Borten Moe sin politikk og kritikk av hans manglende interesse for studentene.

Vi i Moderat Liste ved Universitetet i Bergen (UiB) deler mye av kritikken mot ministerens politikk og hans manglende interesse, men vi mener det er feil av studentparlamentene å holde på slik. Selv om vi mener at studentenes interesser er best ivaretatt med Høyre i regjering, synes vi at studentparlamentenes vedtak ikke er særlig konstruktivt for vår sak.

Studentparlamentene har et viktig ansvar for å utvikle studentpolitikk og fremme studentenes synspunkter opp mot regjeringen. Hvordan kan de gjøre det når de har stengt døren for statsråden med ansvar for sektoren? Studentparlamentene ved UiO og ved UiB har stilt seg i en elendig forhandlingsposisjon. Dette er feil for en sektor som holder kunnskapsbasert dialog blant sine øverste idealer.

Og hvilke konsekvenser fikk det for Ola Borten Moe? Ingen. Det ble oppslag i to-tre dager i de store mediene. Flere meningsartikler i de store avisene ga Ola Borten Moe nærmest rett i sin analyse om at studentparlamentene sin oppførsel var pubertal og lite konstruktiv.

Og hva sitter studentparlamentene igjen med? De sitter bak en dør som de lukket selv, med en svekket posisjon i kampen for bedre vilkår for oss studenter. De har kun seg selv å takke.

Det er ikke synd på studentparlamentene. Det er synd på studentene. Studentene som ikke lenger er tilstrekkelig representert, fordi deres tillitsvalgte er mer interessert i å skape debattoppslag enn dialog.

Som det står i fjellvettreglene, er det heldigvis også for studentrepresentantene:

Det er ingen skam å snu. La oss håpe det skjer, for studentenes skyld.

