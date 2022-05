Fredag 6. mai ble valgkomiteens innstilling til Velferdtinget Vests (VT Vest) Arbeidsutvalg (AU) for perioden 2022 til 2023 kunngjort.

To kandidater er innstilt som organisasjonens neste leder.

Siver Myksvoll-Rannestad er innstilt av et flertall i valgkomiteen, mens Ida Steinsland Lutro er innstilt av mindretallet.

Kaja Ingdal Hovdenak er enstemmig innstilt som nestleder.

Samtidig er Øyvind Birkeland innstilt som Arbeidsutvalg-medlem (AU-medlem). Fra og med høsten 2022 vil VT Vest sitt AU bestå av et tredje medlem som er ansatt i en 20-prosent stilling. Per nå består AU kun av leder og nestleder.

Begge lederkandidater med bakgrunn fra Høyre

Valgkomiteleder Aksel Haukom har vært inhabil i vurderingen av lederkandidatene.

Siver Myksvoll-Rannestad er 23 år gammel og studerer historie ved Universitetet i Bergen, og kommunal økonomi ved Høgskulen i Volda.

Han har erfaring fra Høyre og Unge Høyre, og har hatt verv i Europeisk Ungdom, CISV og Høyres Studentforening i Bergen. Nå sitter han i Studentparlamentet ved UiB, Aktueltkomiteen til Studentersamfunnet i Bergen og Fortidsminneforeningen avdeling Bergen. Han har også ledet Velferdstinget sin Integreringspriskomité.

LEDER. Både Siver Myksvoll-Rannestad og Ida Steinsland Lutro er innstilt som ledere for Velferdstinget Vest i neste periode. Foto: Benedikte Serine Svendsen og Fredrik Sæterstøl Mohn

Ida Lutro er 21 år gammel og studerer sammenliknende politikk, der hun for tiden er i praksis hos UN Global Compact.

Lutro har det siste året vært listeleder for Moderat Liste i Studentparlamentet ved UiB, og vært en av UiB sine delegater i Velferdstinget. Hun er nestleder i Høyres Studentforening i Bergen, og ble denne våren valgt inn i Velferd- og likestillingskomiteen i NSO. Hun har også ledet Velferdstinget sin budsjettkomité.

– Et luksusproblem

Valgkomiteleder Aksel Haukom er fornøyd med kandidatene.

– Vi har vært heldige med kandidatene som har stilt. Samtidig oppfordrer vi alle studenter som har et studentengasjement til å stille til valg i VT-Vest, uavhengig av valgkomiteens innstilling.

Haukom forteller at de har satt sammen et godt team med innstillingen av Kaja Hovednak til nestleder og Øyvind Birkeland som AU-kandidat.

IKKE OVERRASKENDE. – Det er jo best med enighet, men ved slike luksusproblem er det ikke overraskende, sier valgkomiteeleder Aksel Haukom. Arkivfoto: Andrea Olsen

– Uansett hvem som blir valgt inn som leder, tror vi de kommer til å gjøre en kjempeinnsats.

– Hvorfor er to personer innstilt til ledervervet?

– Her har valgkomiteen hatt et luksusproblem med svært gode kandidater hvor én i valgkomiteen så på et kandidatur om sterkere enn det andre.

Dette er ikke første gang valgkomiteen har levert en delt innstilling til AU i VT-Vest. Det skjedde også høsten 2020, da til nestledervervet.

Valget avholdes fredag 13. mai klokken 17:00 i Egget på Studentsenteret.

Studentdemokrati på Vestlandet

Valgkomiteen ledes av Aksel Haukom og består også av Ida Sofie Søfteland og Alexander Fredheim Pettersen. Tidligere VT-leder Anette Arneberg ble supplert inn i februar. Haukom var ikke meldt innhabil i innstillingsprosessen av de øvrige vervene.

Velferdstinget Vest er en sammensetning av studentdemokratiene til alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet, opplyser de på sine nettsider.

De jobber med all studentpolitikk som ikke er institusjonsspesifikk, som studentboliger, psykisk helsetilbud, helsestasjon, studentidrett og studentkultur. Velferdstinget Vest har møter omtrent en gang i måneden og er åpne for alle som har betalt semesteravgift til Sammen.

For tiden er Helena Haldorsen og Ingrid Borvik henholdsvis leder og nestleder i VT Vest.

Studvest retter: I tidligere versjon av denne artikkelen stod det at Anette Arnberg ble supplert inn i styret etter at Aksel Haukom meldte seg innhabil. Det stemmer ikke. Hun ble supplert inn i februar. Rettelsen ble gjort klokken 17:48.

