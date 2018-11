Høstvalget på NHH er over. – Vi ønsker å involvere studentene enda mer i byggesaken og å ha en åpen dialog med dem, sier den nye lederen for Kjernestyret, Kasper Lie Asdal.

– Vi kaller oss «Apollo» fordi vi vil ta studentforeningen ut blant stjernene. Vi har tre mål: Å jobbe for en enda mer åpen og inkluderende studentforening, implementere den nye, langsiktige strategien til NHHS, og sørge for at ombyggingen av NHH-bygget skal gå så knirkefritt som mulig.

Det sier Kasper Lie Asdal, som er nyvalgt leder for Kjernestyret i studentforeningen ved Norges Handelshøyskole (NHHS).

NHHS huser en rekke undergrupper og organisasjoner for studentene på NHH, som er den skolen i Bergen hvor størst andel av studentene er engasjerte i frivillige studentorganisasjoner og -lag.

Denne uken var det valg i studentforeningen, der 62 verv skulle fylles. Valgresultatet ble annonsert fredag kveld, og gruppen som kaller seg «Apollo» vil utgjøre neste års Kjernestyre, som er studentforeningens daglige ledelse.

Én blokk stilte til valg

Av de 62 vervene som ble stemt over denne uken på NHH, var det kun ett som hadde konkurranse, nemlig masteransvarlig i studentutvalget. Under dette valget, i likhet med de fleste tidligere valg, stilte bare én blokk til Kjernestyret.

– Vi skulle gjerne hatt konkurranse i valget. Da hadde vi fått enda mer fokus på våre saker, og engasjementet blant studentene hadde nok vært større, sier Asdal.

Nyvalgt eksternansvarlig for Kjernestyret, Linn Antonie Vårdal Solheim, mener at det å stille uten konkurranse er et bevis på at det nyvalgte Kjernestyret vil gjøre en god innsats.

– Det at bare en blokk stiller betyr ikke at det er en popularitetskonkurranse. Snarere tvert imot. Hvis man stiller når det ikke er konkurranse betyr at det man virkelig vil bidra og gjøre en god jobb, sier hun.

– Ombyggingen av NHH-bygget skal gå knirkefritt

Asdal understreker at det nåværende Kjernestyret har gjort en god jobb, og at de ønsker å videreføre dette gode arbeidet.

– Vi ønsker å involvere studentene enda mer i byggesaken og å ha en åpen dialog med dem. Vi vil også drive litt avbyråkratisering. På denne måten kan vi gjøre det lettere å forstå hva vi står for og hva det blir stemt over på møtene våre, sier Asdal.

Jonas Ludvigsen, som er valgt som fagpolitisk ansvarlig, legger vekt på at oppussingen på skolen skal gå minst mulig ut over studentene.

– Det blir veldig viktig for oss å holde tett dialog med Statsbygg sånn at overgangen til Merinobygget blir mest mulig fordelaktig for studentene. Samtidig må vi kjenne våre begrensninger og påvirke der vi kan påvirke, sier Ludvigsen.

Kommentarer

kommentarer