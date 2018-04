– Det vi gjør mest nå er kurs og workshops med fokus på ledelse i studentorganisasjoner, forteller Evensen.

Arbeids- og organisasjonspsykologi-studentene Anniken Skauge Mellbye (24) og Thea Utvær Evensen (23) er henholdsvis leder og økonomiansvarlig i studentorganisasjonen Studentkonsulenten. Organisasjonen ble startet på bakgrunn av et ønske om mer praksis ved siden av studiet. Som frivillige konsulenter tilbyr de analyse, strategi, rådgivning og kurs for studentorganisasjoner.

– Andre ting vi kan hjelpe til med er rekruttering og større kartlegginger av organisasjoner, i tillegg til strategier, sier Mellbye.

Oppdrag i forbindelse med seksuell trakassering er også noe konsulentene er kjent med.

– Vi har mulighet til å hjelpe studentorganisasjoner med å lage retningslinjer for seksuell trakassering. Det er viktig å ha forskrifter og prosedyrer som kan forebygge slike tilfeller, forteller Mellbye.

Ønsker flere mannlige medlemmer

Selv om organisasjonen har eksistert i et par år, er det nå nesten bare kvinnelige studenter som er med. Mellbye og Evensen ønsker gjerne at flere menn begynner på studiet slik at flere kan bli med i organisasjonen, og nevner at de i siste rekrutteringsrunde også har fått med en mann.

– Det er veldig få mannlige studenter på studiet vårt. På masterkullet mitt er kun fem av tjuetre i klassen gutter, noe som er ganske representativt for kjønnsfordelingen på fakultetet, mener Mellbye.

– Mange har nok ikke hørt om oss

De to studentene forteller at mange kanskje ikke har hørt om dem. Derfor er markedsføring noe de planlegger å gjøre mer av i fremtiden.

– Vi var nettopp på et kurs med Sammen Studentliv, og da vi presenterte oss der var det mange som ikke hadde hørt om oss, forteller Evensen.

– Det kommer nok av at vi ikke er så gode på å markedsføre oss selv. Hovedsatsningen på markedsføring skal komme gjennom et samarbeid med Sammen, legger Mellbye til, og nevner at de også sender ut tilbud til studentorganisasjoner hvert semester.

Til tross for mangelen på markedsføring er det ikke mangel på oppdrag og kunder for de unge konsulentene. Mellbye og Evensen nevner at det er arbeid til alle medlemmene slik at man får erfaring.

– Etter påske skal vi holde kurs for noen organisasjoner, i tillegg til å jobbe med Springbrettet, som er en studentorganisasjon som jobber med å gjøre avstanden mellom studenter og arbeidsliv kortere. Til høsten planlegger vi å fortsette samarbeidet med Sammen, sier Mellbye.

