Farlig, skummelt, tøft og høyt. Videoer florerer av gutter som tar backflip fra himlende høyder. Dødsing er en idrett som innebærer at en person gjør triks høyt over bakken og blir ofte omtalt som manndomsprøven.

I 2019 ble det første dødsestudentlaget opprettet på NHH. Guttene har så langt fått sponsorship med bedriften Døds Energy. Men dette året er det jentenes tur til å hoppe i havet.

I starten av semesteret fant førsteårsstudenten Lucie Bang seg uten et idrettslag. NHH har som BSI opptak på de fleste av sine idrettslag og noen får dessverre ikke plass. Så Bang tok saken i egne hender.

– Jeg er en badeentusiast og ønsket å bade med andre. Det fantes kun et dødselag for gutter på NHH, sier Bang.

LAGKAPTEIN. Lucie Bang tar en fin døds fra fem-meteren.

Sammen med sin venninne Jennie Harlem opprettet de Dødssøt, NHH sitt første kvinnelige dødselag. I dag er de til sammen 17 medlemmer uten særlig forkunnskaper i dødsing.

Dødssøt hadde en trening med dødsfett, NHH sitt mannlige dødselag, og det var en så suksess at de vil prøve å gjøre dette til en månedlig aktivitet.

En læringsarena

– Målet vårt er konkurransen Bergen Døds, men det krever at man kan dødse fra ihvertfall ti meter. Akkurat nå er det kun en som dødser fra ti-meteren, men vi regner med at nærmere våren så er det flere av oss, sier lagkaptein Bang.

Bergen Døds er en konkurranse som fra 2018 har blir holdt hvert år i Bergen. Bang sier at hadde vært veldig gøy å delta på konkurransen, men at manglende ferdigheter gjør at de må vente til neste år. Norges beste dødsere blir invitert og det er en konkurranse med fokus på underholdning.

PLANLEGGER. Strategien er å holde hodet inn mot brystet slik at du ikke «faceplanter», det vil si at du lander med hodet først.

– Det kule med dødsing er at det er litt uvant å se jenter gjøre det. Det er ikke normalt å se jenter i søte rosa badedrakter slenge seg fra ti-meteren, forteller Bang.

Bang tenker at dette kan være fordi guttene som dødser starter på et høyt nivå.

– Det er jo vanlig at gutter tar backflip ut i havet og skal tøffe seg for hverandre. Det er ikke like vanlig for jenter. Det gjør at det kan føles uoppnåelig å starte med dødsing og at det ikke er en arena for å lære, men i Dødssøt er det greit å prøve seg ut, sier hun.

Jentestemning

Bang synes det er gøy å se hvor fort jentene lærer og hvor stor forbedring det blir for hver trening. Hun håper at flere jenter skal bli med og engasjere seg.

Studenten mener det er en fin arena hvor jenter kan få lov til å pushe sine egne grenser samtidig som det er lov å ta ting litt useriøst.

– Jeg synes det er fint at vi har blitt et ordentlig lag som heier på hverandre selv om det er en slags solosport, sier Bang.

Først skal jentene varme opp. Oppvarmingen gjøres på en-meteren og alle jentene jubler og heier. Trener Amalie Kupka viser frem noen triks og forklarer hvordan hun gjør det, spesielt er skruen fokuset under denne treningen.

TRIKS. Amalie Kupka hopper fra en-meteren.

Høydeskrekk

Etter at jentene har varmet opp er det på tide med nye høyder og tre-meteren står for tur. Det er jubel når den første på laget har hoppet utfor. Litt etter litt hopper en etter en uti bassenget.

– Jeg er skikkelig redd. Jeg har litt høydeskrekk, sier lagleder Bang, før hun hopper fra stupebrettet.

Trikset til dødseren er å se hvor hun skal lande. Hun synes det gjør det mindre skummelt.

– Følelsen når man lander er en syk frihetsfølelse og det gjør det verdt det, sier hun.

Etter hvert går flere av jentene opp til fem-meteren før de tøffeste løper opp til ti-meteren. Strategien er å holde hodet inn mot brystet slik at du ikke «faceplanter», det vil si at du lander med hodet først.

Mare Aakvaag er en av de modige som hopper fra ti-meteren.

– Jeg har høydeskrekk, så jeg må bare ikke se ned, sier Aakvaag med et smil.

TI METER. Jennie Harlem kaster seg ut fra ti-meteren.

Hun har høydeskrekk, men da hun så lagkamerat Jennie Harlem slenge seg utfor fikk hun ekstra lyst til å hoppe.

– Mitt dødsemotto er «Døds hard or go home», sier Harlem.

