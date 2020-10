En ung mann på 19 år ble natt til søndag 27. september siktet for drapet på en 20 år gammel NHH-student. Kvinnen og mannen delte en leilighet på Eidsvågneset, hvor kvinnen ble funnet død etter bekymringsmeldinger fra foreldrene til både politi og naboer.

NHH-studenten ble gravlagt fredag 9. oktober på hjemstedet Moss.

Politiadvokat Eli Valheim i Vest politidistrikt bekrefter at det er tatt ut drapssiktelse mot mannen etter funn på åstedet, men kan ikke gå i detalj om hva siktelsen går ut på av hensyn til etterforskningen.

– Det ble foretatt avhør av den siktede på hendelsesnatten og dagen etter. Han sitter nå i varetekt med brev- og besøksforbud, samt medieforbud, og blir tatt hånd om av helsepersonell, forteller Valheim.

Ikke tidligere straffedømt

19-åringen fra Sandefjord som nå er siktet for drapet er ikke tidligere straffedømt. Det bekrefter hans forsvarer Erik Johan Mjelde. Han sier også at politiet har gitt pålegg om å ikke kommentere etterforskning eller stilling til skyldspørsmål på nåværende tidspunkt, men at hans klient har akseptert og kommer til å akseptere videre fengsling og samarbeid med politiet.

– For å unngå spekulasjoner skulle jeg gjerne ha sagt mer om dette, men av hensyn til politiets etterforskning kan jeg ikke si mer om saken for øyeblikket.

Advokat Erik Johan Mjelde er oppnevnt som forsvarer i saken BILDE: AVDVOKATCOMPAGNIET DA

Hadde en «relasjon»

De to som delte leilighet skal ha kjent hverandre fra før. På spørsmål om de tilhørte et spesifikt miljø, sier Mjelde at de var som andre studenter, og at de deltok i studentmiljøet. Hverken Mjelde eller politiet ønsker å si noe om hvilken utdanningsinstitusjon den siktede tilhørte.

– Dette er nok fra politiets side for å unngå unødvendig press på medstudenter, sier Mjelde.

Til judisiell observasjon

Videre forteller Mjelde at den siktede i saken nå blir vurdert av to rettsoppnevnte psykiatere for å vurdere om han er strafferettslig tilregnelig, eller om han kan dømmes til tvungent psykisk helsevern.

– Dette er en standard prosedyre, og ikke noe som er spesielt for denne saken, forteller Mjelde som prater med siktede daglig.

Vil bli avhørt igjen snart

Det er foreløpig kun foretatt to avhør av den siktede i saken. I løpet av de neste ukene ser Mjelde for seg at politiet vil ønske å avhøre hans klient igjen.

– Trolig vil det bli gjort flere avhør i ukene som kommer. Det er også av hensyn til at det ikke er gjort flere avhør på nåværende tidspunkt at det er begrenset hva jeg kan uttale meg om.

Det har så langt ikke lyktes Studvest å få en kommentar fra bistandsadvokaten til den avdødes familie.

