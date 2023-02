– Hvordan er det å være Arild i dag?

– Det er fint! Det er gøy å være tilbake på besøk i Bergen. Og så må jeg si at det er veldig gøy å være partileder i MDG.

– Kan du beskrive studietida di i Bergen?

– Jeg har studert i to perioder. Jeg begynte på handelshøgskolen (NHH) som siviløkonomstudent, men det var litt kjedelig. Jeg jobba ved siden av i bank med hyggelige folk, men jeg kom aldri inn i studiemiljøet. Og så var jeg kanskje ikke helt ment å bli økonom, så da jeg hoppa av og begynte å studere på UiB, følte jeg meg mer som student.

– Hvordan var det å bytte fra NHH til UiB?

– Jeg følte at da jeg gikk på NHH ble perspektivene mine bare smalere og smalere, og mer og mer kalkulator-aktige. Jeg trengte å åpne opp og lære mer om den virkelige verden. Men det å være student på universitetet på 90-tallet var utrolig bekymringsløst. Vi hadde greit med studielån, så vi kunne hente det ut i august og reise til India et halvt år, noe jeg selvfølgelig gjorde. Og framtida så jo veldig lys ut.

– Hva er BBB? Bergens beste bydel?

– Jeg tror det er Sandviken, selv om Nordnes er en god nummer to. Det er fordi jeg har vokst opp der, men også fordi du har fjorden rett ned der du kan fiske, samtidig som du kan løpe rett opp på fjellet. Også har du den fantastiske utsikta. Det burde ikke være en menneskerett å eie hus i Sandviken, men det hadde vært utrolig digg.

– Hva er den andre BBB? Bergens beste bar?

– Jeg skal jo på Café Opera etterpå. Det var i hvert fall veldig hot da jeg var student. Ellers pleier jeg alltid å være på Henrik. Han som driver den var en god studiekamerat i sin tid. Det som er fint der, er at man kan få det litt mer stille og rolig.

– Hvis du ser tilbake på studietida, er det noe du ville gjort annerledes?

– Fordelen på den tida var at man ikke måtte ha en plan, men kunne likevel komme seg gjennom studiet. Så det var veldig deilig. Det passa meg veldig bra på den tida, men det hendte at jeg misunte dem som fant ut hva de skulle bli og som bare gjorde det. Men jeg var ikke sånn i det hele tatt. Hvis jeg skulle valgt etter hva jeg hadde hatt mest bruk for i dag, ville jeg kanskje ha valgt noe realfaglig. Det er fordi jeg er opptatt av miljø, og det hadde vært fint å forstå mer av de økologiske og kjemiske prosesser i naturen. Det er veldig gøy å møte fagfolk som virkelig kan feltet sitt, selv om jeg kanskje ikke hadde fått så mye bruk for det som politiker.

– Ja, er det ikke Angela Merkel som har doktorgrad i fysikk?

– Jo, men hun gjorde en del feil da, som å stole litt for mye på russere. Det er jo faren med å bli realist. Du glemmer menneskekunnskapen. Og så var hun dritredd for kjernekraft. Det var heller ikke så smart.

– Du ble valgt inn som MDG-leder i høst. Er det ikke litt stusselig å bli valgt inn med kun én stemmes flertall?

– Nei, sånn er jo politikken. Min erfaring er at ved politiske veivalg blir slike voteringer tette. Jeg fikk det flertallet jeg trengte, og det som er veldig gøy med vårt parti er at vi står samlet som parti etter en slik prosess. Det viser at vi er et parti som er mest opptatt av å bygge hverandre gode. Vi var to gode kandidater, og jeg er veldig fornøyd med det flertallet.

– Har du mindre fritid nå enn da du var leder av Framtiden i våre hender?

– Ja, absolutt.

– Hva ville du gjort hvis du hadde hatt mer fritid?

– Da ville jeg jo vært mer ute i naturen, dratt på overnattingstur i telt og fisket mer. Stått på snowboard og dratt mer ut for å slarve og drikke øl.

– Hvordan er det er å være en 56 år gammel mann som leder massevis av 19 år gamle Greta Thunberger?

– Jeg synes det er et veldig stort privilegium. Det gjør selvfølgelig at jeg har folk rundt meg som ser verden på en annen måte enn meg, og det tenker jeg er veldig nyttig hvis vi skal lage politikk sammen.

– I høst sa du til Aftenposten at målet er å få MDG inn i regjering innen 2030. Hvordan har du tenkt til å få til det?

– Det viktigste er selvfølgelig økt oppslutning og å vinne valg. Så langt har ikke de som sitter i regjering villet ha så mye grønn politikk. Det betyr at vi må albue oss inn i regjeringskabalen.

– Hvilke parti kunne du tenkt deg å gå inn i regjering med?

– Ideelt sett så tenker jeg at Venstre og SV er de to partiene som står oss nærmest. Kanskje man kunne fått en grønn regjering en gang? Men da må vi få med oss de partiene på en grønn-blokk tenkning.

– Hvis du skulle gitt et råd til dagens studenter, hva ville du sagt?

– Dra på fest og engasjer deg i det sosiale studentlivet enten det er organisert eller bare fest og fyll. Det å jobbe frivillig i studietida var for meg veldig viktig. Og det at vi dro mye på konserter og drakk oss fulle var veldig gøy og viktig. Du får jo alltid bedre råd når du vokser opp, men du har jo ikke så god tid.

