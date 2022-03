Bergensartisten Niilas (26) begynner å skape lydbølger i norsk elektronisk musikk. Nå skal han lage konsert for badende konsertgåere på Nordnes.

26-åringen har allerede rukket å vinne en Spellemannspris, og er for tiden aktuell i Bergen med to konserter på den eksperimentelle musikkfestivalen Borealis, i tillegg til et kommende album.

– Det blir en prøvelse

Bergenseren viser vei til en en rolig plass på Nordnes hvor han har tilbrakt mange fine sommerdager. Han er tilbake i hjembyen for øvelser med ett av verkene han har skrevet til musikkfestivalen Borealis i Bergen.

Vanligvis befinner Niilas seg på scenen når han holder konsert. Men nå må han pent sette seg i salen. Han har komponert et verk til vokalensemblet Tabula Rasa, som skal fremføres på Borealis.

– Det blir spennende å få det fremført av musikerne. Jeg kan ikke øve på det. Verket er ute av mine hender. Det er noe helt nytt for meg, så det blir en prøvelse.

FRITT. Det å jobbe med ambient musikk innebærer en større frihet, mener Niilas,

Niilas skal også ha en konsert på Nordnes Sjøbad som heter «Musikk for sjøbading». Som navnet avslører vil det bli mulig å ta seg et bad akkompagnert av Niilas lydlandskap komponert for anledningen.

– Dette er musikk laget for en setting. Det er mye lyder der fra før, som folk, fugler og havet, og musikken skal blande seg med bakgrunnen. Det blir mindre rytmisk, men bra bademusikk.

Slik plasserer Niilas seg inn i et typisk trekk for ambient musikk, som ofte er laget for konkrete settinger. Mest kjent er Brian Enos «Music for Airports» som var med å popularisere sjangeren på 70-tallet.

Kanskje ikke tilfeldig at Niilas har hørt på mye ambient under pandemien, og da særlig Brian Eno.

Det å jobbe med ambient innebærer en større frihet, mener Niilas. Man trenger ikke forholde seg så strengt til tonalitet og struktur.

– Det er utrolig flowbasert. Du bare setter i gang med ting, og plutselig har du laget 30 minutter med lyd uten å tenke over det.

Samisk elektronika

Niilas forteller at det er godt å være tilbake i Bergen, i motsetning til forrige besøk som endte på tidsriktig vis:

– Jeg fikk corona i det jeg satte foten av flybussen. Jeg lå på isolasjonshotell i fem dager, og jeg mistet alt jeg skulle gjøre den uken.

Det er mye som skjer i Niilas sitt liv. Han har nylig flyttet til Oslo, det er spillejobber, og han kommer ut med et nytt album i april.

UTORSKER. – Jeg har prøvd å utforske mer av mitt forhold til Nord-Norge og samisk kultur, å kartlegge hva samisk eksperimentell elektronika kan være for noe.

Albumet blir en videreføring av temaer Niilas var inne på i sitt første album, blant annet sin samiske bakgrunn.

– Jeg har prøvd å utforske mer av mitt forhold til Nord-Norge og samisk kultur, å kartlegge hva samisk eksperimentell elektronika kan være for noe.

En av måtene han har gjort dette på er at en av låtene har samplet en joik fra den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää. Mye av musikken omhandler barndomsminner og steder fra oppveksten.

– Målet er å skape en bro mellom det gamle og nye. Samtidig så er det jo et spørsmål, hva er egentlig noe nytt i musikk?

Niilas påstår at platen kanskje ikke er av det kommersielle slaget:

– Jeg tror ikke nødvendigvis at platen kommer til å bli spilt noe særlig på NRK P3 eller streames mye. Men jeg er veldig fornøyd med den, legger han til.

Du kan ikke være kjip i Bergen

Mellom vindkastene på Nordnes forteller Niilas at han trives godt i Oslo. Men han har gjort seg noen refleksjoner omkring forskjellene mellom Oslo og Bergen:

TILBAKE. – Bergen er så lite at du kan ikke ta deg råd til å være kjip. Du møter uansett alle på Legal til slutt.

– I Oslo kan man gå mer rundt i sin egen verden. Hvis du er for eksempel er i rapmiljøet trenger man ikke forholde seg til rockerne.

Bergen er mindre.

– Jeg gikk nettopp en tur i Bergen sentrum, og her merker man at man kjenner mange. Kanskje for mange.

Samtidig er det kanskje derfor musikkmiljøet i Vestlandshovedstaden er så bra:

– Bergen er så lite at du kan ikke ta deg råd til å være kjip. Du møter uansett alle på Legal til slutt, sier Niilas og ler.

