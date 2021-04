Alle innleggene om studentvalget har én ting til felles: De er blottet for empati for de som ikke deltar.

Det er ikke overraskende at man blir medgitt når man leser om kampsakene til de ulike listene. De vil ha styrket psykologtilbud, styrket undervisning, en mer fleksibel studiehverdag og økt fokus på bærekraft. Problemet er at det allerede er stor enighet om hvilke saker man skal jobbe med, både fra studentenes og fra universitetet sin side. Mange av «gjennomslagene» til Studentparlamentet skjer i saker der det allerede er stor enighet på universitetet eller i universitetssektoren.

Foruten disse målene har de ulike listene noen mer spesifikke kampsaker. Problemet med disse er at de enten lar seg enklere behandle på et nasjonalt nivå, eller at de hører hjemme i kommune- og fylkesvalg. Nå er det jo selvsagt forståelig at studentpolitikerne vektlegger denne typen saker. Studentparlamentet er viden kjent som en lekeplass for ambisiøse politikerspirer, så her kan man teste ut ideer før man kommer ut i det virkelige politiske landskapet.

Jeg tror ikke det har noen reell effekt hvilken liste som blir størst, eller hva sammensetningen av Studentparlamentet blir. Når det har lite å si fra eller til bør det ikke være en overraskelse at studentmassen blir apatisk. For hvor er gnisten? Hvor er studentpolitikerne som går hardt ut mot universitetet i de viktige sakene? Hvor er representantene som boikotter møter hvis de ansatte nekter å diskutere viktige studentsaker? Det er tydelig at saker der man må ofre egne ambisjoner for å kjempe studentenes sak ikke blir prioritert.

Hvis du føler det samme går det helt fint. Jeg har ingen intensjon om å oppfordre deg til å stemme. Hjemmesitting er hjemmesitting, ikke noe annet. Du mister ikke innflytelse av den grunn. Hvis studentpolitikerne ønsker høyere oppslutning i senere valg, så oppfordrer jeg dem til å prøve å se saken fra den andre siden, heller enn å bli blendet av sine egne ambisjoner.

