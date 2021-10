Start helgen med et smell, ved å høre på en rykende fersk Studcast-episode!

Hei sveis og god fredag! AJ, Vilde og Astri er tilbake i en ny episode av Studcast.

Hvis du er student er det stor sannsynelighet for at du har litt fordommer mot de andre fakultetene eller skolene i Bergen. I ukas episode av Studcast diskuterer AJ, Vilde og Astrid hvilke stereotypier de har. Har alle på HF skjegg? Er egentlig alle på NHH overlegne og pynter alle på SV seg når de skal på lesesal?

Les om fordommene her: Bergensstudentenes fordommer

Strømpriser er noe som opptar alle om dagen, og spesielt studentene. Forrige uke skrev Studvest om hvorfor det er så dyr strøm og hvordan en kan spare mest mulig. Gjengen deler sine beste sparetips. Hva med å dusje på treningssenteret eller ønske seg et par tøfler til jul?

Les saken her: Strømmen har aldri vært dyrere – slik sparer du mest mulig

Forrige uke skrev Studvest-journalist Marthe Sølverud Færden om at det vanskelig liv er det gode liv. Marthe er med i studioet og forteller om aproposen sin. Hun mener nemlig at mennesker som synes livet er lett, ja de mangler rett og slett refleksjon og dybde. AJ er skeptisk, for har man det egentlig ikke ganske lett i Norge?

Les aproposen her: Det vanskelige liv, er det gode liv

Knekk en cola eller pils og lytt til Studcast. God lytting, og god helg!

Studcast er en samarbeidsproduksjon mellom Studvest og Studentradioen i Bergen.

