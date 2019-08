Mens Bergen denne lørdagskvelden fremsto tapetsert av studentgrupper iført forskjellige varianter av laken eller gallaantrekk, var det i alle fall én arena hvor det var mulig å stikke av til for fadderuke-trøtte studenter.

Lørdag 17. august arrangerte nemlig Bergen Kunsthall, sammen med blant andre Landmark, endagsfestivalen «Poekhali!». Ordet «poekhali» er visstnok hentet fra den første mannen i verdensrommet, Jurij Gagarin, som uttalte uttrykket, som kan oversettes til «let’s go» under oppskytning.

DISCO. Utover kvelden ble de ulike rommene «Poekhali!» disponerte brukt til blant annet DJs, kunstinstallasjoner og konserter.

Arrangementet hevder å ville «fremme den sorgløse festen som et grep for å overvinne redslene i det totale forfallet», inspirert av den russiske forfatteren Alexander Pushkin.

Godt og blandet publikum

Selv om det nok er et fåtall som kjenner til hele artistlisten var det nok av veletablerte navn å finne, innenfor elektronika og world music-sjangrene. Navn som Mark Fell, Otim Alpha og Crystallmess kan nevnes.

STORSKJERM. I tillegg til musikken som lekket ut fra KODE denne kvelden, kunne en også få med seg annen underholdning, som denne filmvisningen.

Det er heller ikke bare fadderukens flyktninger som har tatt turen til KODE for å få med seg minifestivalen denne kvelden. Både ferske studenter og pensjonister, i tillegg til alt imellom, kan sees rundt om i lokalene.

Ville ha «random» arrangement

Blant disse var Andrea (23) og Anna (24). Andrea dro innom minifestivalen på besøk fra Norwich, hvor hun skriver master i politikk. Anna studerer psykologi ved UiB.

«RANDOM». Venninnene Andrea (t.v.) og Anna sier de ikke kjente til så mange av artistene på forhånd, men var ute etter å oppleve noe nytt.

– Jeg er nesten ferdig, sier hun fornøyd.

Venninnene sier de ikke vet hva de skal forvente fra kvelden, men at det ikke plager dem.

– Vi er her sammen med en venn som har bursdag. Hun spiller klassisk klarinett og ville dra oss med på det mest «random» arrangementet vi kunne finne, forteller Anna med en latter.

IKKE ET PIP. Gruppen Pip stilte opp med gitar og trompet for et lydhørt publikum på KODE.

Eklektisk stemning

«Poekhali!» strekker seg ut over flere rom i kunstkomplekset, hvor alle utover kvelden fylles av artister og publikum. Stemningen varierer også fra rom til rom. Der man ett sted kunne forvente å finne rolig klimpring, kan man gå videre og danse hemningsløst til afrikanske rytmer.

GOD STEMNING. Otim Alpha sørget for afrikanske rytmer og høy dansefaktor på KODE.

I etasjen over Landmark møter Studvest en gruppe, behagelig plassert på saccosekker, som venter på å danse natten bort.

Best blant de «lovlige»

– Landmark er ett av kanskje to steder i Bergen hvor man kan oppleve god elektronika, i hvert fall som er lovlige, hevder Asgeir Simonsen spøkefullt.

ELEKTRONIKA-GLAD: Asgeir Simonsen liker seg på Landmark, og mener det er ett av de beste stedene for å oppleve god elektronika i Bergen.

Sammen med Alexandra Savinova og Julian Blytt har Simonsen tatt turen for å oppleve god musikk, selv om de ikke kjenner til alle artistene.

– Det som er så fint med Landmark er at man ikke trenger å undersøke artistene på forhånd. Man har tillit til at det er bra her, mener Blytt.

BEDRE ENN GALLA. Alexandra Savinova og Julian Blytt ser frem til å danse hele natta på «Poekhali!».

På sin side har Savinova akkurat påbegynt en bachelor i psykologi, men understreker at togaparty og gallamiddag må vike for festival i kveld.

– Da vil jeg heller være her og danse!

DATAMUSIKK. Elektronika-artisten Mark Fell presenterte verket «Hominin», bestående av musikk og lys basert på algoritmer.

