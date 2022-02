Én gang BLAKer, alltid BLAKer. Det var utgangspunktet da Studentkoret Blandede Akademikere (BLAK), sammen med Mannskoret Arme Riddere og Studinekoret Sirenene fylte Johanneskirken med sangglede, smil og latter, onsdag kveld.

Formålet med konserten var tydelig: Tidligere medlem av BLAK, Johanna Melingen Alvsåker skal se enda en sommer.

ALUMNI. Johanna Melingen Alvsåker er tidligere medlem av studentkoret BLAK. Onsdag arrangerte koret en støttekonsert for inntekt til kreftbehandling for henne. Foto; Privat

For 33-årige Alvsåker er ikke alternativene mange. Etter fire år med aggressiv benmargskreft vender hun nå til utlandet for behandling.

– Behandlingen som jeg trenger er dyr. Det eneste realistiske alternativet for meg finnes i Israel, sier Alvsåker.

For å ha råd til behandlingen har hun startet spleisen «Hjelp meg overleve». På noen uker har det blitt samlet inn halvparten av behandlingens fullstendige pris på to til tre millioner kroner.

– Spleisen fikk en knallstart på over millionen på 24 timer. Jeg var helt overvelda, sier Alvsåker.

– En trist konsert hadde ikke gitt noen mening

BLAK valgte å støtte Alvsåker ved å arrangere denne støttekonsert, hvor alle inntekter går rett til spleisen.

Til tross for et alvorlig tema var Johanneskirken på onsdag kveld fylt av glede. Med sang, latter og humor klarte BLAK, sammen med gjestene Studinekoret Sirene og Mannskoret Arme Riddere, å gjøre konserten til en munter opplevelse for gjestene.

Ifølge Elin Strand, som er BLAK-alumni fra Johanna Alvsåkers tid i koret, er dette nettop hva Alvsåker hadde ønsket.

– Johanna er ikke en trist person, hun velger alltid å se det positive i ting. Derfor hadde ikke en trist konsert gitt noen mening, sier hun.

BLAK-ALUMNIER. Det er fremdeles mange fra Johanna Alvsåkers tid i BLAK som holder nær kontakt. Flere fra gjengen var på onsdag på plass i Johanneskirken for å støtte vennen deres.

Strand forteller at hun og Johanna er gode venner ennå i dag. De er fremdeles en gjeng BLAK-alumni som holder veldig nær kontakt, og som i dag er på plass i Johanneskirken for å støtte Johanna. Også Strand gjentar sitatet:

– En gang BLAK, alltid BLAK.

Hun forteller at det i en slik situasjon betyr ekstremt mye at så mange vil hjelpe og heier på henne.

KORING. Både Mannskoret Arme Riddere (øverst) og Studinekoret Sirenene stilte opp på konserten.

– Viktig for koret

Konrad Stokken Markvoll, leder for BLAK, sier at det å bidra til sin alumnis kamp for livet var viktig for hele koret.

– Hos oss er det sånn at hvis du en gang har vært medlem av BLAK så er du alltid en del av BLAK. Når livet blir vanskelig stiller vi selvfølgelig opp for å støtte, sier han.

Leder for BLAK, Konrad Stokken Markvoll. Pressefoto:

– Gjennom konserten på onsdag samlet vi inn over 13 tusen kroner fra over 70 gjester, forteller Markvoll.

I tillegg gir BLAK selv en donasjon på ti tusen kroner for å hjelpe Alvsåker på sin reise.

Studentkoret Blandede Akademikere (BLAK) ved UiB har vært en stor støtte for Alvsåker på reisen hennes.

– BLAK har betydd utrolig mye for meg helt siden jeg først ble medlem av koret. At de nå organiserer en egen konsert for meg er helt fantastisk og veldig rørende, sier Alvsåker.

PÅ VEI. – Jeg hadde selvsagt ønsket å være med på konserten, men nå kan jeg dessverre ikke det. Jeg er uansett evig takknemlig for alt BLAK har gitt meg, forteller Alvsåker.

Beste håpet om å få oppleve en ny jul

Alvsåker selv er derimot ikke fysisk tilstede i kirken. Hun er nå i Israel.

– Jeg hadde selvsagt ønsket å være med på konserten, men nå kan jeg dessverre ikke det. Jeg er uansett evig takknemlig for alt BLAK har gitt meg, sier hun.

Spleisen og behandlingen i Israel er nå Alvsåkers beste håp om å få oppleve en ny jul, og kanskje en ny sommer. Det er legene i Norge som har anbefalt henne om å se til utlandet for CAR-T-behandling. Så fra onsdag, 16 februar, er hun i Israel for å forhåpentligvis få den hjelp hun trenger.

– Jeg er ikke klar å gi opp i en alder av bare 33 år. Jeg må i hvert fall har prøvd alt jeg kan for å vinne denne kampen.

