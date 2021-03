Tidligere i år droppet Discovery+ nyheten om at det nokså unike datingprogrammet Naked Attraction endelig kommer til Norge. Jeg begynte å se på programmet da det premierte i Storbritannia i 2016, og jeg har vært en fast seer siden. Det burde du også bli.

Jeg er klar over at konseptet bak Naked Attraction er, med mangel på andre ord, veldig spesielt. En deltaker skal velge mellom seks nakne mennesker som står i seks fargerike tuber som løftes litt etter litt, der man får se mer og mer av kroppene for hver runde. Alle er kliss nakne, og det er ingen sensurering. Kandidatene elimineres én etter én, basert på det deltakeren finner mest attraktivt. Til slutt står det igjen én som skal være med deltakeren på date.

Programmet har derfor blitt kritisert, blant annet for å være overfladisk. Slik jeg ser det skal det godt gjøres å finne et datingprogram eller en datingapp som ikke er det. Mye av dagens dating tar jo utgangspunkt i fysisk attraksjon, og blir derfor per definisjon overfladisk. Selv om personlighet så klart er viktigst, er det jo ikke til å legge skjul på at vi alle har ulike preferanser og fysiske trekk vi foretrekker i en partner.

Men i Naked Attraction sitt tilfelle viser de alt (bokstavelig talt) av hvordan kropper kan se ut. Det blir derfor ikke bare et forfriskende datingprogram, men også et viktig bidrag til kroppspositivismen.

Programmet viser nemlig ikke utelukkende den glatte sixpacken eller de fyldige silikonpuppene vi ser overalt ellers. Det er pappamage, ammepupper, transseksuelle, rullestolbrukere, mennesker med arr og strekkmerker, og selvsagt en god variasjon av hårete, skjeve, store og små kjønnsorganer.

– Vi er så vant til pornokropper at vi nesten syns en vanlig kropp og et vanlig ansikt er rart, sier sexolog og programleder for den norske versjonen, Tuva Fellmann.

Og hun har helt rett.

At influensere legger ut bilder på instagram for å vise at kropper kommer i alle former og fasonger er fint og flott det, men jeg syns det bidraget til kroppspositivismen kan bli litt påtvunget eller skriptet. Jeg syns vi trenger en mer naturlig og avslappet måte å vise alt kropper har å by på.

Misforstå meg rett, å stå naken i en tube på TV er ikke den mest naturlige settingen. Men, her får vi se mennesker som stiller opp og viser frem kroppen sin uansett hvordan den ser ut, uten at de behøver å si et eneste ord. Denne «dette er meg – take it or leave it» holdningen er både inspirerende, viktig og veldig beundringsverdig.

Om dette er den mest effektive måten å finne sin fremtidige ektefelle på er nok åpent for diskusjon. Men et program som er friskt, kropps- og legningsvennlig, óg jævlig underholdende? Ja takk!

Debattregler:

Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.

Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no. Typiske innlegg er rundt 500 ord.

Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.

Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg. Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser , fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.

, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende. Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Kommentarer

kommentarer