Det der med at ting er større i USA. Det er rett og slett noe i det. For Berkeley campus er enormt. For å illustrere ligger det midt på campus en fotballstadion med plass til 63.000 tilskuere. Det er en 35.000 mer enn Ullevål. Jeg skulle likt å se overskriftene dersom UiB søkte om tillatelse til et lignende anlegg på Høyden.

Så når man går rundt her kan man ikke gjøre annet enn å føle seg litt ydmyk når man kun har et år med samfunnsøkonomi bak seg. Department of Economics der jeg tar alle mine fag har fem parkeringsplasser forbeholdt nobelprisvinnerne på instituttet. Hvor enn fortjente de prisene/parkeringsplassene er, så er nå det litt stort for en simpel kar fra Fredrikstad.

San Francisco og Bay area er en riktignok en fryktelig dyr plass å leve. Vi bor nå tre nordmenn i en leilighet med ett soverom. For det betaler vi rolige 9500 kroner per hode. Løsningen har da blitt at én har soverommet alene, én sover på sofaen, mens jeg sover på gulvet i overgangen stue/kjøkken. Det er visst sånn det skal være forteller de to andre meg.

Da jeg fortalte folk at jeg skulle til USA, reagerte mange som om det var en litt absurd måte å vise sin støtte til Trump på. Men som de fleste sikkert vet er folk veldig fjernt fra den hvite konservatismen i storbyene her. Så langt vekk faktisk at det er ganske vanlig å bli spurt om hvilket kjønnsform man vil tiltales på når man møter nye lokale. Eller kanskje det er på grunn alle kjolene jeg går med, hva vet jeg.

Apropos Trump så er jo primærvalgkampen i full gang. Et vorspiel der en rekke fryktelig gamle representanter konkurrer om å tape valget mot republikanernes fryktelig gamle representant. Valgkampene her har i alle fall et litt annet trykk enn det jeg er vant med fra den norske kommune- og fylkestingsvalgkampen.

Livsutfoldelsen blir jo også litt begrenset her av at man har funnet ut at 21 år er en riktig minstealder på alkohol. For meg som har bursdag 7/10 har det egentlig gått veldig greit da de fleste dørvakter ikke er sånn super bevisste på at man skriver dag før måned i Europa. Og når man først blir 21 er det jo ikke bare alkohol som kan kjøpes over disk her i California.

