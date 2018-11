Det er speil langs hele veggen i treningsstudioet. Rolig musikk spilles i bakgrunnen. Lyden av klirrende stål høres utover salen. På ene enden av rommet sitter to venninner på matter og strekker ut.

Nå har Trene Sammen Kronstad innført kurs i pole fitness med plass til 19 påmeldte. Runde én var allerede en suksess, med fullbookede kurs på begge nivåer.

– Pole fitness er en treningsform med stor fokus på styrke og fleksibilitet. Du trener spesielt kjernemuskulatur og armer, sier Ingrid Gjerde, som er instruktør ved Trene Sammen og pedagogikkstudent ved Universitetet i Bergen (UiB).

Hun har selv drevet med denne typen treningsform siden 2015, noe som er tydelig i hennes bevegelser. Hun tar fram en klut og sprayer den med vaskemiddel. Den skal brukes til å vaske stangen etter forskjellige øvelser, forteller hun. Det er viktig for grepet sin skyld.

Trening for alle

– Pole fitness er en treningsform som passer de fleste uansett kjønn og alder. Trening er jo generelt viktig og vil hjelpe på fokuset og energinivået blant studenter. Men pole fitness tilbyr en mer variert og morsom styrkeøkt, mener Gjerde.

Hun slår på mikrofonen sin, og deltakerne plasserer seg ved sine stenger. De begynner med en kort oppvarming, som instruktøren poengterer er viktig for å unngå skader. Deretter demonstrerer hun den vanligste øvelsen,«The Fireman». Hun ler, og forklarer at navnet kommer av den typiske måten brannmenn sklir ned deres stenger, slik det blir fremstilt i filmer.

Hun oppmuntrer alle til å prøve og går rundt i rommet og hjelper til der det trengs. En viktig ting å huske på sier hun, er at målet ikke er å utføre øvelsene perfekt, men å ha det gøy.

Føler ikke noe kroppspress

Marthe Bergseth og Maria Ókeeffe, som begge studerer klinisk ernæring ved UiB, er blant deltakerne. De er to gode venninner som begge har holdt på med pole fitness i over to år.

Plutselig blir lyden av musikken fra salen ved siden av høyere. Det virker ikke som om det påvirker disse to venninnene i det hele tatt, der de står midt i rommet og kaster seg ut på flere avanserte øvelser. Bergseth mister grepet og sklir ned på gulvet som fører til enda en latterkule mellom venninnene.

– Det som er herlig, er at det ikke er noe kroppspress her, sier Bergseth.

Ókeeffe nikker og legger til:

– Vi trener i shorts og singlet, og i starten kan det være litt ukomfortabelt. Men denne følelsen forsvinner veldig fort. Du blir fokusert på arbeidet, og den raske fremgangen gir deg så stor mestringsfølelse at du glemmer alt annet.

Gjerde forteller at hun også var veldig bevisst kroppen sin da hun begynte på pole fitness. Hun legger fram en svart madrass rundt den ene stangen før hun fortsetter:

– Jeg var veldig ukomfortabel da jeg begynte, men jeg fortsatte, og så fremgang for hver gang jeg trente. Personlig kan jeg si at det har gjort mye med min egen selvtillit, både her på gulvet og generelt.

– Vi må forbedre ryktet

Helt fremst i rommet står grunnskolelærerstudenten Mathilde Rødsmoen og klatrer opp på stangen. Hun skjærer en liten grimase. Det er nemlig slik at du må herde huden din før det gjør mindre vondt og bevegelsene begynner å flyte mer. Rødsmoen stopper opp for å tørke stangen. Hun forteller at hun var skeptisk til pole fitness før hun endelig bestemte seg for å prøve.

– Jeg tenkte jeg kom til å angre hvis jeg ikke tok sjansen.

Selv om hun selv synes det er gøy, forteller hun ikke hvem som helst at hun driver med pole fitness:

– Jeg har opplevd at folk tar det litt forskjellig. Noen tror det er stripping jeg holder på med. Andre har til og med ikke ville sagt selve ordet når vi har snakket om det. Så det er noe jeg synes er litt ukomfortabelt å snakke om.

Her griper Bergseth inn med at det er viktig å fortelle om treningsformen, slik at flere får vite hva pole fitness egentlig går ut på:

– Det er jo tross alt fitness! Jeg har opplevd mange positive reaksjoner. Mange er utrolig nysgjerrige og vil høre mer om hva og hvordan det fungerer.

Det er slutten av timen og rommet er fullt av fornøyde jenter. Ókeeffe står lent inntil stangen hennes og smiler litt for seg selv:

– Det morsomme er at hver eneste gang jeg forteller folk at jeg driver med pole fitness får jeg spørsmålet «Oj, klarer du human flag!?»

