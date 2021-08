Kunnskap, tradisjoner, fellesskap og et åpnere campus var sentralt under åpningsseremonien til Universitetet i Bergen (UiB) i dag.

Ny høst og nye studenter. Og ikke minst ny åpningsseremoni for studenter og ansatte ved UiB. I strålende solskinn og på røde løpere kom rektoratet, med Margareth Hagen i spissen, sammen med justisminister Monica Mæland og ordfører Marte Mjøs Persen i staselige drakter.

Spesielt for i år, var at studentene overga rektorkjedet, en oppgave som før var tidligere rektor sin. Rektorkjedet er tradisjonsfylt og symboliserer universitetets verdi og betydning for samfunnet.

Gleder seg til å bli kjent med nye folk

Blant de oppmøtte var de to ferske studentene Mathilde Småvik fra Bergen og Hannah Østensen Hole fra Drammen. De ser fram til fadderuken og til å ta fatt på studiene i litteraturvitenskap og filosofi.

NYE VENNER. Hannah Østensen Hole og Mathilde Håvik fant tonen på åpningsseremonien.

– Jeg er litt spent på hvordan det blir med tanke på digital undervisning og avstand, sier Småvik.

De gleder seg til å treffe nye folk.

– Vi møttes nå vi, sier studentene med et smil.

Studentparlamentets leder med to anbefalinger

Etter toner fra Arme Riddere, var det den ferske studentparlamentets leder, Thomas Helland-Hansen, som talte.

Helland-Hansen hilste først til minister, ordfører og rektorat, før han henvendte seg til studentene, også de internasjonale. Han snakket om hvordan han gledet seg til å kunne ta campus tilbake.

ØNSKET VELKOMMEN. Thomas Helland-Hansen ønsket velkommen på vegne av Studentparlamentet.

– Et yrende og rikt studentliv handler ikke bare om prestasjoner, men også å bli kjent med seg selv og andre, noe som ikke har vært så lett tidligere i pandemien, sa Helland-Hansen.

Han trakk fram to anbefalinger til nye studenter: skru opp egen ekstroversjon og det å finne en studentorganisasjon som passer seg.

– Dere skal være med å åpne campus

Også åpning av campus var viktig i rektor Hagen sin tale.

– Dette er et spesielt år. Nå ser vi slutten på pandemien. Dere skal være med oss å åpne campus, korridorene, lesesalene og kafeene. Pandemien har satt mange ting på vent, og vi vet at det har vært tøft. Alle trenger vi å føle på et fellesskap, for å føle mestring, at vi er del av noe større enn oss selv. Universitetet i Bergen skal være et slikt sted, sa rektor Hagen under seremonien.

Hagen trakk fram UiB tradisjoner og fokus på kunnskap og det å lære av hverandre.

UNDERHOLDT. Lars Vaular på åpningsseremonien.

– Det er viktig at vi fortsetter å søke kunnskap. Kunnskap for en mer bærekraftig verden. Her (på UiB) skal vi lytte og lære. Her skal alle kunne bli hørt, alle skal kunne bli motsagt og det med en god og rasjonell argumentasjon.

Hagen minnet til slutt studentene på å alltid være våkne. En oppfordring som passet perfekt i det Lars Vaular entret scenen og fremførte sin låt “Våken”.

Også justisministeren og ordføreren talte for studentene. Begge fremhevet viktigheten av å lese pensum og dra på forelesninger, men at det også er viktig å ha det gøy.

– Kunnskap er også å dra på forelesning med rødvinstenner fra dagen før, sa ordfører Mjøs Persen, til latter fra studentene.

Også studentorganisasjonene fikk mer fokus og svarte på spørsmål fra Helland-Hansen.

Seremonien endte med avsluttende ord fra Hagen, før Vaular kalte studentene fram mot scenen og avsluttet det hele med litt god bergensrap.

