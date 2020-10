I dag ble kandidatene til Høstvalget ved Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) annonsert. Etter flere dager med forvirring rundt hvem som kunne stille til valg, er nå kandidatene til Kjernestyret annonsert.

For første gang på ni år er det konkurranse for å bli valgt inn i Kjernestyret. Vanligvis stiller kandidatene i en blokk, en samling av personer som stiller sammen med en felles identitet, men i år stiller også enkeltkandidater.

Mot blokken som kaller seg Fram, med Ingrid Bjørlo Nygaard (24) i spissen, stiller Stine Stolpestad (22) som enkeltkandidat til vervet som leder.

– Et unikt valg

Informasjonsansvarlig i det sittende Kjernestyret Arterie, Thomas Garås Gulli, sier at han ikke kan huske at det har skjedd før at en enkeltkandidat stiller mot en blokk.

– Det har skjedd på noen stillinger, men jeg har ikke sett eksempler på det til Kjernestyret. Det er ganske unikt ved årets valg.

FORVIRRING. De siste ukene har informasjonsansvarlig i Kjernestyret Arterie, Thomas Garås Gulli måttet svart på spørsmål for hvordan valget blir når en enkeltperson stiller mot en blokk. ARKIVFOTO: Sakinah Lisa

– Hvordan blir valget nå?

– Vi behandler det som om det hadde vært enkeltpersonvalg. Det kommer til å stå på stemmesedlene hvem som er i blokk og hvem som er alene, sier Garås Gulli.

Han opplyser om at det onsdag ettermiddag vil være en valgutspørring hvor de har lagt inn en modul der kun kandidatene til leder blir spurt mot hverandre. Senere vil det være en modul hvor resten av kandidatene vil bli spurt spørsmål.

På grunn av forvirring rundt hvor mange stemmer man måtte ha for å vinne, svarer Garås Gulli følgende:

– Den som får flest stemmer til vervet vinner. Personen som stiller alene trenger ikke å få flere stemmer enn hele blokken til sammen.

– Stolt av at jeg stiller

Stolpestad som stiller som enkeltkandidat forteller at hennes motivasjon for å stille handler mye om å sette et godt eksempel.

– Jeg stiller på mine premisser og er veldig stolt av at jeg stiller. Så for meg, uansett om det blir vinn eller tap, så mener jeg at jeg går frem med en god sak og oppfordrer flere til å stille om de er motiverte og kvalifiserte, sier hun, og legger til at hun har veldig lyst til å vinne.

LIKT. Stine Stolpestad går 3. kull på NHH og mener at alle bør få stille på sine egne premisser. FOTO: Privat

Hun sier at hun har mye motivasjon og engasjement, og at hovedgrunnen til at hun stiller er fordi hun ønsker å styrke inkludering i studentforeningen.

– Jeg mener at alle skal få lov til å stille på like premisser, om det er blokk eller individuelt. Jeg hadde ikke en blokk, og ville ikke at det skulle begrense meg eller mitt engasjement.

Hun forteller at hennes kjernesaker er å fremme åpne valg, styrke inkludering i studentforeningen og åpne studentforeningen på forsvarlig måte etter både oppussing og pandemi.

– Ikke unaturlig at det er konkurranse

Bjørlo Nygaard, som stiller som lederkandidat i blokken Fram, sier at hun synes det er positivt for studentforeningen at folk ønsker å engasjere seg i NHHS.

– Det er åpent for å stille til motkandidat, og da er det ikke unaturlig at det er konkurranse, sier hun, og legger til at hun selv håper hun kan sitte i Kjernestyret med blokken hun stiller til valg med.

Hun sier at hun og resten av Fram sine hovedsaker er å jobbe for en mer inkluderende studentforening, at NHHS blir enda grønnere og at studentenes interesser sikres under innflyttingen etter rehabiliteringen av handelshøyskolen.

FRAM. Blokken Fram, med Ingrid Bjørlo Nygaard (til høyre) i spissen. FOTO: John Kristian Ellertsen

Om sine egne vinnersjanser svarer hun følgende:

– Jeg ønsker sitte i Kjernestyret med blokken jeg stiller sammen med. Vi har felles mål og visjoner, og planer for hvordan vi ønsker å oppnå disse. Når man skal jobbe som et team i et helt år vil det være viktig å dra i samme retning.

Alle studenter ved NHH kan stemme ved valget. Man stemmer inne på canvas, hvor det har blitt opprettet et eget emne som heter Høstvalg 2020. Fristen for å stemme er fram til fredag klokken 12.00.

