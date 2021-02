Mens noen savner det sosiale læringsmiljøet fra før pandemien, har andre opplevd at utfordringen ligger hos lærestedets omstillingsevne i en kritisk tid.

«Jeg kommer til å finne en løsning på dette. Det kommer til å gå bra».

Det sier Andrew Delgado (34) som er i ferd med å pakke sakene sine. Nå skal han returnere til San Diego i California.

For ett år siden ble det å være student for mange erstattet med en haltende internettforbindelse på hybelen.

Felles for mange unge har det siste året vært ett av de vanskeligste de noen gang har hatt.

Det er ikke i San Diego 34-åringen vil være nå. Aller helst ville han vært i Bergen med kjæresten sin og en ferdig mastergrad i finans. Nå forteller Delgado tiden fylt med usikkerhet.

Får ikke fullført graden

Da mars kom og Norge stengte ned, fantes det ifølge Delgado ikke noen plan for hvordan kurset i økonometri skulle videreføres.

For Delgado betyr dette at han ikke får fullført graden han påbegynte ved NHH.

– Allerede da studiet startet var jeg overrasket over at det ikke var mulig å følge kurset digitalt selv om teknologien var der, sier Delgado.

NHH hadde i høst et større smitteutbrudd blant sine studenter. Det sjokkerte ikke Delgado.

– Det ironiske er at kurset nå er digitalt, mens jeg sitter igjen forsinket i min utdannelse.

Optimistisk om fremtiden

Selv om Delgado har vært oppgitt er han likevel optimistisk. Planen er å få fullført kurset han mangler digitalt, og å få skrevet ferdig masteroppgaven sin.

– Selv om det har vært en usikker tid, har jeg troen på at dette nå skal være mulig å ordne opp i, sier Delgado.

Vil forbedre kommunikasjon med studentene

Prorektor for utdanning ved NHH, Malin Arve, forteller til Studvest at kurset skal ha vært tilgjengelig digitalt og at det var mulig å få tilgang til kursmateriell.

– Med unntak av noen direktesendte forelesninger som ikke ble praktisk mulig å gjennomføre, skal kurset ha vært tilgjengelig for studentene våre i form av videoforelesninger, forteller Arve.

Arve er likevel opptatt av å formidle at NHH også kan se etter forbedringer i sin kommunikasjon av rettigheter og muligheter til sine studenter.

– Det viktigste for oss er at våre studenter fullfører graden sin. Det er derfor vi er her. Da er det også viktig at våre studenter er kjent med læringsressursene både digitalt og fysisk, sier Arve.

Videre oppfordrer Arve både Delgado og andre studenter som kan være i lignende situasjon å kontakte NHH slik at de sammen kan finne en best mulig løsning.

Én av tre studenter er ensomme

Helt siden begynnelsen av pandemien har helsemyndighetene vært opptatt av å formidle at de vil prioritere barn og unge i forbindelse med smitteverntiltak.

En undersøkelse av Folkehelseinstituttet fra perioden november til desember 2020, tegner et annet bilde av hvordan unge opplever pandemien.

Undersøkelsen viser at én av tre studenter er ensomme.

Den viser også at den psykiske belastningen har vært størst i Bergen og Oslo der tiltakene også har vært mest omfattende.

Èn av fire opplyser at de ikke er fornøyd med livet.

Likevel er fremtidsoptimismen blant de 26.000 respondentene er høy. Særlig blant unge.

Savner struktur i hverdagen

– Jeg er nok en person som trenger en form for struktur. Jeg liker rutiner, og jeg får energi av å ha folk rundt meg.

Det forteller Kari Beate Kure (21). Hun forteller at skolen og karakterer har vært viktig for henne. Derfor hadde hun kjent seg ekstra motivert og spent på å kaste seg over bøkene og starte studietiden på ordentlig høsten 2020.

Hun studerte interkulturell kommunikasjon ved Høgskolen NLA, men utover i det første semester som student begynte hverdagen å bli utfordrende.

Etter hvert som skolen gikk over til å kun tilby digital undervisning, kjente Kure stadig mer på ensomheten.

– Man ble jo sittende veldig mye inne alene, uten noen sted å gå til. Fullstendig separert fra medstudenter og studiestedet. Det føltes veldig demotiverende for meg, forteller Kure.

Bestemt seg for å droppe ut

Siden Kure hadde et stort fokus på å studiene, ble avgjørelsen om å droppe ut særlig tøff.

– Det å være ny student i en tid som dette ble for meg en negativ opplevelse. Jeg følte meg håpløs og kjente på tapet av mestring.

Hun forteller at hun satt igjen med blandede følelser etter at hun bestemte seg for å droppe ut av studiet.

– På den ene siden var det en lettelse å ikke ha den negative følelsen studietilværelsen skapte for meg. Samtidig var jeg permittert fra jobben. Siden jeg bor i en studentbolig må jeg finne ut hvor jeg kan bo fremover.



Mot lysere tider

Kure forteller hvor viktig det har vært for å ha sine beste venner i samme by. Uten dem hadde denne tiden blitt enda tøffere.

Nå er planen å komme seg i arbeid og prøve på nytt med studier neste høst.

– Nå skal jeg i jobb! Til høsten satser jeg på å begynne på en bachelor i historie, og det gleder jeg meg til allerede.

Viktig å engasjere seg

Hege Råkil er direktør i Sammen Råd og helse. Hun forteller om flere gode tilbud studenter som synes denne tiden er vanskelig kan benytte seg hos studentsamskipnaden.

– Vi har ulike tilbud innen psykisk helse, karrieretjenester og tannhelse. Vi legger også til rette for lege- og helsestasjonstilbud. I tillegg har vi et helsefond som studentene kan søke støtte fra.

Råkil forteller videre at studenter har muligheten til å komme til individuell samtale hos psykolog, rådgiver eller karriereveileder.

Råkil påpeker viktigheten av å komme seg ut og engasjere seg, for både psykisk og fysisk helse. Sammen har også organisert tilbudet «På tur Sammen» som er et tilbud for alle studenter som ønsker å bli med på tur i nærområdet.

– Vi har også åpnet Sammen Pratelinje som studenter kan kontakte mellom 14.00 til 16.00 enten de lurer på noe, eller bare vil slå av en prat, sier Råkil.

Hjelp, veiledning og kurs gjennom Sammen avholdes både fysisk og digitalt. Du kan finne mer om kursene som tilbys på Sammen.no eller ved å ringe 55 54 50 00.

