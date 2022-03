Kanskje husker du den første gangen du ble introdusert for porno. Eller kanskje du i pubertetens kåthet fant fram til en side du hadde hørt om og ble enda mer opphisset.

Hva slags forhold vi har til porno varierer stort, og i denne spalten har vi lyst til å fortelle dere litt om porno og hvordan det kan påvirke oss.

Porno defineres gjerne som ulike fremstillinger som har som mål å virke seksuelt opphissende. Det kan være så mangt og på internett kan du nok finne noe som gjør at det kiler litt ekstra for enhver.

Det følger med filmtriks og mye som ikke er realistisk. Det klippes slik at skuespillerne holder lenge uten orgasme. De dropper kondom, glidemiddel brukes for å gjøre alle våte og ereksjonshjelpemidler som Viagra gjør skuespillerne harde lenge.

Og nå kommer vi inn på noe av det som er viktigst å huske på når du ser på porno: Det er i stor grad skuespill!

Med bruk av penisforlengere og glattbarberte underliv kan det gi det et urealistisk bilde av hvordan virkeligheten egentlig er. Ikke alle stønner når du slår de på rumpa, og dette kan føre til dårlige holdninger og mangel på respekt rundt kropp og sex.

Men det har ikke bare dårlige sider, kanskje mest på grunn av det mange gjør når man ser på porno: Onanering! Det er sunt for både kropp og sjel.

Porno kan også gi inspirasjon og hjelpe deg å utforske fetisjer og seksuelle tiltrekninger. Kanskje du og en partner, om begge har lyst, kan se på porno og finne inspirasjon til noe dere vil prøve sammen. Kanskje du kan gå til innkjøp av lærtøy eller håndjern?

Dessverre er ikke industrien bak alltid helt stueren.

Ikke alle får betalt for videoene de er med i, og noen vet ikke engang at de er med i en pornovideo. På flere nettsider finnes det videoer som ikke er verifisert, og du kan ikke være sikker på at de seksuelle handlingene, filmingen eller publiseringen er gjort med samtykke.

Selv om det er en bransje der det finnes mye negativt, er det også flere selskaper som gjør sitt for at alle fra skuespillerne til lyssetterne i filmene skal få betaling og at alle har gitt samtykke. I tillegg ser vi mer av etisk eller feministisk porno som ønsker å vise et mer realistisk bilde på sex.

Illustrasjon: Ingvild Hauglid

Mange av filmtriksene vi ser i porno er heller ikke noe du kan forvente å prøve på neste Tinderdate. ATM, eller ass to mouth, er et eksempel på dette. Dette er en handling hvor penis suges rett etter at den har vært inne i rumpa, og av hygieniske årsaker er ikke det noe alle er med på med det første.

Å ta en kondom over kan gjøre det mindre uhygienisk, men det kan allikevel være greit å ta en vasketur til toalettet før dere fortsetter. Og akkurat denne delen er ofte klippet bort av pornoindustrien.

Vi ser at flere forskningsartikler har vist at bruken av pornografi medfører en viss risiko for å bli en avhengighet, og kan i noen tilfeller føre til personlige problemer eller problemer i relasjoner.

Det er både negative og positive sider ved porno. Liker du å se på det så husk å være kritisk til det du ser og tenk litt over mengden og om det går ut over relasjoner eller andre aktiviteter.

Men ikke legg skam på andre som ser på porno, for vi gjør det jo nesten alle sammen!

Smask og dask,

Magnus & Marie

Magnus Hofbauer og Marie Børmer er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn en e-post til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte eller etterspørre kilder!

