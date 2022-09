En stund har gått siden årets fadderuke. Kanskje dannet du nye bekjentskaper – både med og uten klær? Da kan det være på tide å teste seg for kjønnssykdommer.

Kjønnssykdommer, eller seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) på medisinspråk, er sykdommer med smittevei gjennom sex. Å smitte gjennom sex, kan bety mye forskjellig: både penetrering, oralsex eller bare hud mot hud.

Har du hatt ubeskyttet sex, altså sex uten prevensjon som beskytter mot SOI (kondom), står du i faresonen for å ha fått en kjønnssykdom.

De vanligste kjønnssykdommene i Norge er klamydia, Herpes og HPV (humant papillomavirus). Norge er faktisk helt i Europatoppen i klamydiasmitte! Noe av årsaken til det, kan være at vi ikke tester oss ofte nok.

Illustrasjon: Silje Ratcharanarin Khuanroodee

Klamydia er en bakterie som kan gi infeksjon i underlivet. Ganske mange får ikke symptomer, men om du får symptomer kan det komme som utflod fra penis, endret utflod fra skjeden, smerter i pung/testikler og mage, og svie ved tissing.

Siden klamydia er en bakterie, er det heldigvis greit å behandle; etter en antibiotikakur er du good to go.

Om klamydia ikke blir behandlet kan det resultere i en bekkeninfeksjon eller betennelse i bitestiklene og testiklene. Dette kan føre til redusert fertilitet, altså minske sjansen for å kunne bli gravid. Med andre ord: Har du hatt ubeskyttet sex, test deg.

Å teste seg er heldigvis enkelt og greit i Norge. Klamydia er sammen med flere andre seksuelt overførbare infeksjoner, definert i smittevernloven som en allmenn smittefarlig sykdom. Det betyr at staten dekker utgifter når det kommer til testing og behandling.

Får du påvist en kjønnssykdom, er du meldepliktig. Du er altså pliktig til å si ifra til alle du har hatt sex med siden sist du testet deg. Desto hyppigere du tester deg ved partnerbytter, desto mindre blir listen over folk du må ta kontakt med!

Herpes og HPV er begge virus, og kan ikke behandles med antibiotika. Flertallet av den norske befolkning er smittet med herpes, og kan dermed få utslett en eller flere ganger i løpet av livet. Noen får det oftere og er sterkt plaget, andre får det aldri.

HPV er viruset som kan føre til livmorshalskreft, og det får alle tilbud om vaksine mot på barneskolen. Vaksinen beskytter mot flere varianter av HPV-viruset, hovedsakelig de som anses å være årsaken til livmorhalskreft, noen typer kreft i rumpa, penis og hals. Noen typer HPV gir også vorter, men det er ikke de samme typene som kan gi kreft.

Illustrasjon: Silje Ratcharanarin Khuanroodee

Men hvor ofte, og når, skal du egentlig teste deg?

To uker etter du har hatt ubeskyttet samleie kan du stole på at testen gir rett svar. Har du hatt ny partner, eller ligge-vennen din har ligget med noen andre i mellomtiden, er det på tide å teste seg etter et par uker. Da rekker du å fange opp smitten og få behandling til neste gang du skal hoppe til sengs med noen.

Som student i Bergen er det flere steder du kan teste deg for SOI. Har du fastlege i byen kan du dra dit, det er gratis så lenge du kun skal teste deg for SOI. Andre alternativer er Helsestasjon på Engen, SOI-poliklinikken på Haukeland eller å få tilsendt en test i posten via Bergen kommune.

Husk at selv om ikke alle får symptomer, er det likevel viktig å teste seg. Kanskje det har gått to uker siden du møtte noen i fadderuka nå?

Smask og dask,

Magnus & Marie

