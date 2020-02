KOMMENTAR: Evolusjonspsykologi er ikke en god nok unnskyldning for å blottlegge seg over internett.

Det såkalte «dickpicet» har etablert seg som et kulturelt fenomen i det digitale samfunnet vi lever i. Aldri før har det vært lettere å utveksle bilder og videoer over tjenester som Snapchat. Ikke sjokkerende utnyttes det, og vi jenter blir uforberedt sittende med erigerte peniser i fjeset litt for ofte.

Det er fredag kveld. Klokken har akkurat bikket ti. Jeg ligger krumrygget, godt tilbakelent i sofaen mens Nytt på Nytt surrer og går på TV-en. Jeg er i min egen lille boble mens jeg scroller nedover feeden på Instagram. Det kommer et varsel om at jeg har fått en ny snap fra «Mathias», en type jeg snakket med på Tinder for drøye to år tilbake. En video av en erigert penis popper opp på telefonen min. Hånden til «Mathias» har et godt grep rundt den over, mens han drar forhuden frem og tilbake. På videoen er det skrevet: «Møtes?».

Første gang det har skjedd? Absolutt ikke. Siste gang det skjer? Antageligvis ikke. Månedlig, om ikke ukentlig, tikker det inn bilder av peniser med ulik størrelse, fasong og alder, både fra kjente og ukjente, ofte med en innbydelse til et ligg. Noen drar det så langt at de sender det via melding på Instagram eller Facebook. Nå er jeg lei av å se uønskede bilder av «menns største stolthet».

I dokumentaren Innafor på NRK viser de til en statistikk hvor 6 av 10 norske kvinner i alderen 18 til 30 år har mottatt «dickpics». Statistikken viser at mange får fra bekjente, venner, kolleger eller noen de har en seksuell relasjon til. Det som overrasker dem mest er at nesten halvparten har fått fra en totalt ukjent. Overraskende? Tja. Av de 11 venninnene jeg ringte, hadde alle fått det.

Sånn for ordens skyld: Å sende et bilde av kjønnsorganet ditt uten samtykke er etter loven det samme som blotting, og er derfor ulovlig. Det kan også likestilles med seksuell trakassering. «Dickpics» er tydelig et misoppfattet forsøk på å få seg et ligg.

I en artikkel i magasinet STOFF hevder ekspert på evolusjonær sosialpsykologi, Mons Bendixen, at det er tydelige forskjeller mellom kjønnene. Han sier at menn i større grad enn kvinner benytter seg av seksuelle korttidsstrategier og at «dickpics» betraktes som en seksuell taktikk for å få korttidspartnere.

Jeg skal ikke motsi en ekspert på noe så fancy som evolusjonær sosialpsykologi, men jeg er lei av å høre guttas uendelige kjønnsrelaterte unnskyldninger til blotting, for uansett hva evolusjonær sosialpsykologi sier så er det fortsatt noe som heter folkeskikk og oppdragelse. Statistikken til NRK viser at ingen av jentene syntes det var opphissende med uoppfordret pikk i trynet. Sjokkerende? Nei.

Så, gutter, selv om mange av dere tydelig har et overdrevent bekreftelsesbehov, en misoppfattet strategi på å prøve seg på noen, skylder på evolusjonspsykologien eller rett og slett ønsker å fiske med garn, så finnes det uendelig mange andre måter å gjøre det på, som ikke inkluderer lovbrudd og seksuell trakassering.



