En gruppe studenter ved samfunnsøkonomi er noen av de som har fått positivt utslag på Covid-19, hurtigtest.

I en tekstmelding sendt ut i 13-tiden på lørdag ber UiB studenter ved studieprogrammet om å teste seg. Dette gjelder studenter som deltok på fagdag for samfunnsøkonomistudenter på fredag morgen.

– Vi har åtte positive tester ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, derfor oppfordrer vi alle ved fakultetet til å teste seg umiddelbart, sier rektor ved Universitet i Bergen (UiB) Margareth Hagen. Hun legger til at til alle studenter ved UiB bør teste seg ved anledning.

– Testene er avlagt ved hurtigtest-stasjonene til UiB og alle nærkontakter er identifisert og satt i ventekaratene, sier Hagen.

SMITTE: Rektor Margareth Hagen oppfordrer studenter til å teste seg. Arkivfoto: Andrea Olsen

Rektoren påpeker at der er grunn til å tro å det er sammenheng mellom smittetilfellene. Hun opplyser videre at de er i nær kontakt med kommunen for håndtering av situasjonen.

– Jeg vil oppfordre studentene sterkt til å holde avstand. Hvis du skal være sosial i dag, så vær heller ute enn inne, det er fint vær i kveld, avslutter rektoren ved UiB.

KØ. Da Studvest var ved teststasjonen fredag 20:15 var det kø for å teste seg. Foto: Anna Jakobsen

En egen hurtigteststasjon er satt opp ved fakultet i kveld.

I en tekstmelding sendt til studenter ved (SV) ved Universitet i Bergen (UiB) opplyste UiB at alle fadderarrangementer ved SV-fakultetet avlyses med umiddelbar virkning etter flere smittetilfeller ved fakultetet.

MELDING: UiB sendte ut denne meldingen til studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Universitet ber studentene teste seg så fort som mulig og begrense nærkontakter. De understreker at å en negativ test ikke gir fritak fra å følge smittevernreglene.

