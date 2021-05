Drømmer du om litt saltvann i håret etter mange timer med lesing, et avbrekk fra en dag i Nygårdsparken eller en dagstur til en ny del av byen?

Bergen har flere badeplasser å by på, både i gangavstand fra sentrum eller med kollektivtrafikk et lite stykke utenfor. Vi gir deg en blandet håndfull idylliske steder med bademuligheter og grønne plener, med en atmosfære som skriker sommer.

Før enhver dukkert vil vannkvaliteten på badeplassen være det viktigste å ha sjekket på forhånd, da bakterier i sjøvann ved vedvarende høye badetemperaturer kan forårsake infeksjoner hos badende gjennom åpne sår. Denne informasjonen finnes på Bergen kommune sine hjemmesider, og tre av de fem badeplassene vi trekker frem har alle foreløpig oppgitt status som «bra».

Vann- og avløpsetaten begynte målingene etter påske, og vil følge med på at det er god vannkvalitet over tid.

– Det blir gjort stikkprøver mer eller mindre én gang i uken, og det blir tatt ekstra prøver hvis det er uregelmessigheter for å finne ut hvor lang varighet de har, sier Gunn E. Breisnes fra vann- og avløpsetaten.

Sandviken sjøbad











Et steinkast unna NHH ligger Sandviken sjøbad idyllisk til ved vannkanten til Gamle Bergen Museum sine parkområder. En tretten minutters spasertur fra NHH gjennom boligstrøk i retning sentrum tar deg til museet og badeplassen i enden av parkområdet. Den blir omtalt som en nydelig liten perle og er åpen hele sommeren med fasiliteter som plen og platting, brygge, grillplass, stupebrett og stupetårn.

Her har man også muligheten til å få omvisning av Gamle Bergen og museumsskuespillere gjør historiene fra 1800-tallet levende. Åpningstidene er 11.00-15.00 deler av uken fra sent i mat til midten av august.

Helleneset







En kort busstur i motsatt retning fra NHH mot Lønborglien finner du Helleneset. Med fasiliteter som sandstrender, stupebrett, grøntområde og rullestolrampe er Helleneset et yndet badested for Bergens innbyggere. Stedet kan også skryte på seg å være et populært område for klatring.

Helleneset har for tiende gang blitt sertifisert for Blått Flagg, og er det eneste i Hordaland og en av 17 steder i Norge som kom gjennom nåløyet i år. Blått Flagg er en globalt anerkjent miljøsertifiseringsordning som setter det høyeste kvalitetsstemplet på en strand. Breisnes forteller at det her kreves noen ekstra badevannsprøver enn andre steder, for å være godkjent.

Marineholmen sjøbad





I gangavstand gjennom Møhlenpris fra sentrum eller rett over småpudde-broen fra Solheim nord, ligger Marineholmen Sjøbad. Med Nygårdsparken og Handelshøyskolen BI som nærmeste nabo blir badeplassen på folkemunne kalt «BI-stranda». Dette er en relativt ny sandstrand som kan virke som en forlengelse av campus til BI, men som er et privat initiativ og tilgjengelig for alle. Med brygge, sandstrand og benker, fotballbane, samt serveringssteder i umiddelbar nærhet, har badestedet raskt blitt et populært samlingspunkt uke- og helgedager.

Marineholmen opplyser på sin nettside om at de ikke kan garantere rent vann i Puddefjorden, og oppfordrer derfor badende til å følge med på målinger som blir gjort.

Nordnes sjøbad







Nærme tuppen av Nordnes-parken, ligger Nordnes sjøbad lavt i terrenget på siden vendt mot Laksevåg. I likhet med Marineholmen er sjøbadet i gangavstand fra Bergen sentrum, og turen ut dit langs vestsiden forbi Verftet tar deg gjennom trange og koselige boligstrøk. Et saltvannsbasseng med en temperatur på 25 grader, dusj, plen og tilgang til havet er noen av fasilitetene du kan benytte deg av som besøkende ved sjøbadet.

Sjøbadet åpner for sommersesongen 18. Mai, med åpningstidene 07.00-20.00 i ukedagene, og 10.00-20.00 i helgene. Det er gode muligheter for å slå seg ned i parken etter et besøk og la håret tørke til utsikten av solnedgang fra tuppen av neset. Vi har ikke lykkes i å komme i kontakt med Nordnes Sjøbad om vannkvaliteten, og oppfordrer til å sjekke opp dette når de åpner.

Gamlehaugen







Hopper du på 67-bussen fra bystasjonen, vil du etter åtte minutter være fremme ved Fjøsangerkrysset. Herfra kan du på solfylte sommerdager sannsynligvis følge strømmen langs en gangvei som fører direkte til Gamlehaugen. En fin spasertur vil ta deg gjennom velstelte hager i engelsk landskapsstil, og forbi kongens residens i Bergen som pryder haugens høyeste punkt. På nedsiden mot Nordåsvannet ligger generøse mengder med solfylt plen og små mer private områder i skyggen av trær eller skog.

Langs vannkanten finnes en liten strand med flytebrygge og stupebrett, og flere muligheter for bading langs vannkanten. Parkområdet er åpent for alle, bortsett fra når kongefamilien er i Bergen.

Kommentarer

kommentarer