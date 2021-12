13. desember innførte regjeringen nye nasjonale smitteverntiltak. Dagen etter bestemte Universitetet i Bergen (UiB) i et møte at campus vil holdes åpent for studenter og ansatte, og resterende fysisk undervisning vil bli gjennomført ut semesteret med gjeldende smitteverntiltak.

Flere fysiske saleeksamener gjennomføres, men avholdes med to meters avstand slik at studenter unngår potensiell karantene.

Totalt 13 emner ved juridisk, medisinsk og matematisk-naturvitenskapelig fakultet har blitt endret fra saleeksamen til hjemmeeksamen i løpet av de siste to ukene.

– Vi øker smittevernet i tråd med myndighetene. Og så planlegger vi for et nytt semester med trygg gjennomføring. Mantraet er å holde det så åpent som mulig, sier rektor Margareth Hagen.

Eksamener skal ikke utsettes

Hun presiserer at campus fortsatt er åpent for alle.

– Så er det nasjonale anbefalinger om hjemmekontor, men campus vil være åpent for ansatte og studenter som har behov for å være på campus for å holde driften gående.

Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim bestemte 13. desember at alle skriftlige saleeksamener fra 15. desember skulle utsettes til over nyttår, og tidligst avholdes 14. januar. Det skriver Under Dusken.

Dette vil ikke være tilfelle for UiB, da noen fysiske eksamener blir avholdt som vanlig, mens andre er blitt omgjort til digitale hjemmeeksamener.

JULEFERIE: Rektor ved Universitet i Bergen (UiB), Margareth Hagen, forteller at studentene skal slippe å tenke på eksamen i juleferien. Pressefoto: Eivind Senneset/UiB

– Det har vært viktig for oss at studentene både skal ha progresjon i studieløpet og ha en god juleferie. Man skal slippe å tenke på eksamen i juleferien. Derfor har vi unngått å utsette eksamener til etter nyttår.

Rektor Hagen forklarer at beslutningen om å gjennomføre noen saleeskamener er i tråd med regjeringens anbefalinger og er tatt med tanke på faglige hensyn.

– Noen fysiske eksamener skal fortsatt gjennomføres for å sikre progresjon. Det vil være trygt med hensyn til smittevern, med to meters avstand mellom studentene slik at ingen vil risikere karantene, sier Hagen.

– Oppfordrer dere fakulteter til å bytte til hjemmeeksamen?

– Nei, vi oppfordrer fakulteter til å gjøre en egen vurdering ut ifra hva som er faglig forsvarlig.

Kritikk på sosiale medier

– På sosiale medier har UiB fått kritikk for å være trege til å informere om situasjonen. Hva tenker du om dette?

– Den kritikken har jeg ikke hørt. Vi har prøvd å gjennomføre en god dialog med fakultetene og studentene. Jeg har forståelse for at det er krevende for studentene med usikkerheten, og at de kan føles seg utrygge med tanke på smitte. Det er viktig for oss at vi har tillit til myndighetenes anbefalinger.

Etter nyttår vil det i starten være hovedsakelig digital undervisning, men campus, lesesaler og biblioteker vil holdes åpent for studenter. Et digitalt allmøte for alle studenter ved UiB vil bli avholdt 5. januar 10:00. Her vil det bli anledning for studentene å stille spørsmål til UiB.

– En trygg semesterstart handler om at vi har et godt smittevern, og at studentene samtidig føler seg inkludert både sosialt og faglig. Det vil i starten bli mye digitalt, og det er derfor viktig å etablere det sosiale tidlig. Informasjon om oppstart vil bli gitt til studenter fortløpende.

Rektor Hagen forteller at hun har forståelse for at dette er en vanskelig tid for studentene.

– Vi er imponert og stolte over studentene og hva de har fått til dette semesteret og i løpet av 2021, til tross for at dette er en vanskelig tid.

