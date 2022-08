Søndag strømmet over 2000 til studenter til Fantoft for å sikre seg gratis inventar. Både bærekraft og prisøkning står i sentrum.

Melina fra Tyskland har gjenbruk og miljø i tankene når hun ser etter møbler hun kan ha på hybelen i Norge.

– Jeg skal ikke være her i en evighet, kanskje maksimalt to år. Og da gir det ikke mening å kjøpe nye ting for å kaste dem igjen. Det er viktig for miljøet å kunne gjenbruke ting, sier den tyske utvekslingsstudenten Melina.

Hun var en av mange som tok turen innom «gjenbruksfestivalen», arrangert av studentsamskipnaden Sammen.

Den fant sted på Fantoft studentby søndag ettermiddag.

Studenten Melina var også en av flere som også har lagt merke til de stigende prisene.

– Vi er veldig glad for at dette markedet arrangeres, og at tingene ikke bare kastes vekk igjen.

Tusenvis tok turen innom

Bærekraftsansvarlig i Sammen, Marita Johansen, anslår at rundt 2500 studenter var innom markedet på søndag.

Køen strakte seg lang, og besto av studenter som ville gjøre et kupp på møbler og andre ting til hybelen.

Rundt 70 prosent av disse var utvekslingsstudenter, ifølge henne.

Johansen forteller at gjenbruksfestivalen ble planlagt i mai, og at både stigende priser og bærekraft ligger som et bakteppe for markedet.

Clothing Swap Bergen hadde et eget system for klær på gjenbruksmarkedet. Ikke alt her ble byttet bort, forteller Marita Johansen i Sammen.

– Etter festivalen var der bare en håndfull med gjenstander igjen, stort sett store og tunge bord og skrivebord. Ellers var rubbel og bit borte, forteller Johansen.

Hun understreker også at mange studenter bare trenger møbler et par år, og at det derfor er unødvendig å kjøpe dette dyrt, for så å kaste det igjen.

Sammen har planer om å videreføre arrangementet, men bærekraftsansvarlig peker på at det kan bli vanskelig å få til ved hver innflyttingsperiode. Tingene som ble gitt bort, er samlet inn fra alle Sammens studentboliger rundt om i byen.

– Vi så nå at dette ble veldig godt tatt imot.

Johnsen forklarer at studentene kunne ta med seg fem ting hver, men at det ble vist skjønn når det kommer til småting i sett og par.

Legger merke til prisene

Gilles fra Belgia og Seville fra Frankrike møttes for kun et par dager siden. De tok turen innom for å sjekke ut om det var noe de kunne gå bruk for, og Seville er på utkikk etter noe til det nye rommet.

Disse utvekslingsstudentene merker også at prisene har steget:

UTVEKSLINGSSTUDENTER. Gilles og Seville er to av flere utvekslingsstudenter som tok turen for å sjekke om det dukket opp noe de trengte til den nye hybelen.

– Vi var oppmerksomme på prisene der vi bor til vanlig, men her må vi nå være enda mer oppmerksomme, sier Seville.

– Jeg er nøyere med hva jeg kjøper i butikken nå, sier Gilles.

Kommentarer

kommentarer