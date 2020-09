Hver dag siden torsdag 3. september har en gruppe NHH-studenter handlet for medstudenter i isolasjon.

Ti NHH-studenter har trosset regnværet i Bergen og tatt turen fra Sandviken ut til Coop Extra på Danmarksplass. Der får de lapper med romnumre og tilhørende handleliste i et Excel-ark.

Handlelistene er sendt fra medstudenter som er flyttet i isolasjon på «koronahotellet», og ikke har mulighet til å handle varer selv.

HANDLER FOR MEDSTUDENTER. Siden 3. september har Birgit Kvisvik og Tina Sunde Lyngholm på NHH handlet for medstudenter på «Koronahotellet».

KORONAHOTELLET. Hotellet på Danmarksplass tilbyr fire måltider til dagen, men det er ikke nok for alle. ARKIVFOTO: Adrian Grindbakken

– De får fire måltider hver dag, men når man er vant til å kunne småspise gjennom dagen, oppleves det fort som for lite, forteller Tina Sunde Lyngholm, som har fått ansvar for dagens handletur.

– Det går mest i frukt, knekkebrød, nudler og litt snop attåt.

– Folk er herlige!

Selve ideen til Koronahjelpen NHHS kom fra eksternansvarlig i NHHS,

Lise-May Sæle, etter at smitten spredte seg ytterligere blant NHH-studenter forrige helg.

– Jeg satt hjemme og tenkte at det sikkert var mange som ikke hadde noen de kunne kontakte om de trengte hjelp. Flere av de i isolasjon og karantene var nye i byen og uten et nettverk. Det var bare å hive seg rundt og ta ansvar, forteller hun.

INITIATIVTAKER. Eksternansvarlig i NHHS, Lise-May Sæle, hev seg rundt for de i byen uten et eget nettverk.

Hun postet et innlegg i Facebook-gruppen «NHH – Kjøp og salg» og på NHHS sin instagram om at hun ville handle for de som var satt i isolasjon.

Henvendelsene kom med én gang. Både fra folk som trengte hjelp til handel, og fra medstudenter som ville bidra sammen med henne, forteller Sæle.

– Folk er generelt herlige! Mitt inntrykk av studentmassen på NHH nå er at alle har et sterkt ønske om å hjelpe, sier hun.

FERDIGMAT. Sigurd Samdal passer på at de får riktige nudler også.

Gruppen har vokst til 30 frivillige på under én uke, slik at de samme slipper å dra hver dag.

– Det har blitt en sosial greie for oss som deltar også. Vi har allerede fått internvitser om blant annet matvanene til folk, sier Sæle.



Effektivt

– Handleturen er gjort på maks én time, så dette koster oss lite. Skolen er stengt uansett, så da skulle dette bare mangle, sier frivillig Sigurd Samdal mens han leter etter riktig type ferdig-lasagne.

VELKOMMEN HJELP. Stemningen er god når Vipps-kravene sendes ut. Da nærmer varene seg.

Etter en knapp halvtime er studentene ferdig med dagens innkjøp.

– I dag gikk det særlig fort, folk skulle visst ikke ha så mye. På fredag var det tydelig at folk måtte dekke helgebehovet sitt. Da gikk det mye i Pepsi Max og snus, ler Tina Lyngholm.

Studentene venter ved inngangspartiet på at sistemann skal bli ferdig med å handle. I mellomtiden sender de Vipps-krav til dem som skal motta varene.

SMÅSPISING. Det går mest i varer som gir påfyll mellom måltidene på hotellet, sier Stine Sisseldotter Stolpestad.

BARE Å SPØRRE. Én student hadde kun Nugatti på handlelisten sin denne gangen.

– Da er responsen alltid god, for nå skjønner de at vi er like rundt hjørnet. Det er så gøy når vi går mot hotellet, da vinker de til oss fra vinduene! sier Lyngholm.

Vil hjelpe med det de kan

Oppdraget er ferdig for denne gang, men initiativtaker Sæle vil gjerne legge til en siste klar beskjed: det er bare å spørre.

– Til nå har hovedfokuset vært på å handle inn nødvendige ting, men man kan ta kontakt om man bare trenger noen å prate med også. Det har vi sett at det er en viss etterspørsel etter, sier Lyngholm.

«KORONAHOTELLET». Stine Sisseldotter Stolpestad, Bibbi Hjelle og Birthe Sunde Lyngholm står utenfor hotellet etter avsluttet innkjøp

Tilbudet er først og fremst for NHH-studenter, men Sæle opplyser om at de også har hjulpet studenter fra andre studieinstitusjoner også.

– Koronahjelpen NHHS er på jobb for alle studenters velferd, forsikrer hun.

Studvest presiserer at Lise-May Sæle er med i Studvests styre. Hun har ikke redaksjonelt ansvar.

