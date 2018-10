Klokken nærmer seg kvart over åtte på morrakvisten, og inne på Bergen Offentlige Bibliotek fyller snakkende studenter hele lokalet – inkludert trappen opp til andre etasje.

170 personer har møtt opp for å få med seg tirsdagens nyhetsfrokost i regi av Studentersamfunnet – denne gang om reality-TV, sosialporno og «Ex on the Beach».

– I dag er det garantert publikumsrekord for i høst, selv om vi har hatt en del andre arrangement med godt oppmøte, sier Lisa Esohel Knudsen.

– Det er egentlig litt trist

Knudsen er medlem i aktueltkomiteen i Studentersamfunnet i Bergen, og er med på å arrangere møtet mellom Daniel Aakre Pedersen fra «Ex on the Beach» og VG-journalist og VGTV-produsent Siri Pallesen, ledet av student Vilde Friis Ruud.

– Hva tenker du om at så mange kom i dag?

– Det er egentlig litt trist. I forrige måned hadde vi et arrangement om hijab-bruk der vi fikk inn debattanter helt fra USA, og da kom det rundt 50 personer. Det sier mye om hva som interesserer oss – ofte er det banale og uviktige ting. Selv om det er kjekt at vi kan arrangere noe som oppleves lavterskel, og som mange har et forhold til.

Knudsen opplyser om at vanlig oppmøte ligger mellom 45 og 70 personer, alt etter hva temaet er.

– Men det må sies at jeg synes det er modig at Daniel kommer inn og forsvarer seg sammen med Siri. Hun har heller ikke stilt opp på denne måten før, sier Knudsen og smiler.

– Mange har spørsmål

Under selve diskusjonen tok Pedersen og Pallesen opp ansvar, oppmerksomhet og realityprograms utvikling i Norge – fra da «Big Brother» sjokkerte norske seere i 2001, før «Paradise Hotel» tok det hakket videre, til sex- og dramaspekkede «Ex on the Beach». Deretter kunne publikum stille spørsmål.

For Pedersen sto det om ganske mye da han takket ja til å være med på programmet, forteller han.

– Jeg fikk tilbud om lønnsøkning eller å si opp jobben. Men jeg hadde hatt jobben i tre år, så jeg valgte å si opp, forteller han til humring fra salen.

I ettertid har bergenseren høstet mye oppmerksomhet, og sier selv han har fått både modelloppdrag og meldinger fra unge mennesker som har spørsmål om alt fra kroppspress til hvordan få bedre selvtillit.

– Jeg prøver å svare så godt jeg kan. Jeg var forberedt på oppmerksomhet, men nå er livet ganske motsatt fra A4. Jeg var forberedt på oppmerksomhet, men av og til er det overveldende. Det er mange som skal ha bilder og selfies, for eksempel.

Og om han angrer?

– Både ja og nei. Hadde jeg visst at jeg ville bli fremstilt på den måten som jeg ble, ville jeg kanskje ikke gjort det. Men samtidig var jeg der for opplevelsens skyld. Livet er kort, og handler om å oppleve mest mulig. Å være med på dette var noe av det mest ekstreme jeg kunne gjort, tror jeg. Og det har åpnet mange dører, sier han.

Kun underholdning

Jusstudentene Vilde Thunes Hordvik (21) og Anastasia Mathisen (25) ventet tålmodig på at «Ex on the Beach»-Daniel skulle gjøre seg ferdig med intervjuet etter debatten, før de hoppet inn i et bilde med realitystjernen. Men ingen av dem kunne selv tenke seg å være deltaker på et reality-program, forteller de.

– Nei, nei, nei! Det er ikke snakk om. Kanskje særlig ikke med den utdanningen vi tar, ler Mathisen.

Hordvik nikker, og legger til at det nok er mange som tenker over hvilke konsekvenser det kan ha for karrieren dersom man takker ja til å være med på et program som «Ex on the Beach» eller «Paradise Hotel».

Det er imidlertid ingen av dem som er spesielt overrasket over oppmøtet i dag, og begge innrømmer å ha sett mye på «Ex on the Beach». Hordvik begrunner interessen for reality-TV med at det er underholdende å se på at andre mennesker gjør ting hun selv ikke vil eller kan gjøre. Så sier hun:

– Det er jo dritgøy! Jeg tenker også det er så populært fordi nesten alle har en eks, og det er nok mange som kan kjenne seg igjen til en viss grad. Men det som er rart, er at det ofte ikke er noen med langvarige forhold som er med, men at de heller får inn noen de hadde et one night stand med.

– Ja, det kan være et tips til produsentene neste år! Det ville vært interessant å se hvordan folk forholder seg til hverandre med litt historie, og om det kan bli litt drøyere. At det ikke blir «ONS on the Beach», som vi sier, legger Mathisen til.

– Tenker dere det er mulig å få noe positivt ut av realityprogrammer? Til samfunnsdebatten, for eksempel?

– Jeg tror egentlig det bare er negative ting med reality, bortsett fra at det er underholdende, svarer Mathisen kontant.

