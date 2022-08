At ikke alle forelesninger lenger kan følges digitalt, har skapt sterke reaksjoner på NHH. Prorektor sier det handler om å gjøre undervisningen mer aktiv.

– Vi føler man spoler tilbake til før korona og en tid hvor man ikke hadde de digitale virkemidlene tilgjengelige, sier Silje Myren Johansen, student ved Norges Handelshøyskole (NHH), til Studvest.

I et leserinnlegg publisert i NHHs egne studentavis, K7 Bulletin, reagerer NHH-studenten på at forelesninger ikke lenger tas opp og legges ut for studentene.

Gjennom koronapandemien har så godt som alle forelesninger på NHH blitt tatt opp og delt med studentene. Det slutter nå.

Johansen forteller til Studvest at mange studenter nå har fått beskjed om at opptak ikke lenger vil legges ut. Det betyr at studentenes eneste mulighet til å få med seg hele forelesninger, er å være fysisk tilstede på dem.

På den anonyme delingskanalen Jodel viser også studenter misnøye med at det blir vanskelig å følge med undervisningen.

Prorektor for utdanning ved NHH, Stig Tenold, presiserer at forelesere står fritt til å legge ut deler av forelesningene de holder. Introduksjonsvideoer, som for eksempel viser likninger og modeller, er noe forelesere fremdeles vil ta opp og gjøre tilgjengelig for studentene, sier han.

Hverdagen på NHH skal dermed bli mer fysisk, med flere studenter til stede.

– Vi ønsker å ta nyttige lærdommer fra pandemien, samtidig som vi vil gjenskape det aktive læringsmiljøet fra før pandemien, sier Tenold til Studvest.

– Bakstreversk

Johansen mener på sin side at all undervisning burde forbli tilgjengelig digitalt, selv om koronarestriksjonene er borte.

– Det er særlig oppsiktsvekkende på en skole hvor slagordet er «for de som vil noe mer». Skolen bør legge til rette for å kunne se forelesninger hjemmefra. Vi er i 2022, og for en ledende handelshøyskole synes jeg dette er for bakstreversk, utdyper hun til Studvest.

Hun peker på at streaming av forelesningen har gitt studentene stor fleksibilitet, og at mange NHH-studenter har deltidsjobber og internships ved siden av studiene.

Personlig foretrekker hun å møte fysisk i forelesninger.

– Det har mange fordeler. Men opptak gir mulighet til å få med seg viktig pensum de gangene man har behov for å være et annet sted.

Hun peker på graviditet og sykdom som grunner til at det er hensiktsmessig å kunne følge undervisningen digitalt.

– Det har kommet frem at mange studenter er ensomme som følger av pandemien. Er det ikke fint at fysiske forelesninger gir intensiver til å møte andre studenter igjen?

– Jeg tror mange ønsker å møte på campus, uavhengig om forelesningene filmes eller ei. Mange har nok søkt på NHH fordi de vil oppleve campus.

Forelesere står fritt

Prorektor Tenold forteller at de har oppfordret undervisere til å ta studenter med i studentaktiv læring og øke omfanget av for eksempel diskusjoner, gruppeoppgaver og gjesteforelesninger.

Det vil ikke alltid egne seg for opptak, forklarer han.

– Det handler om at vi vil trekke undervisningen i en mer studentsentrert retning. Det aktive og fysiske tilbudet blir større, og da må enveis-kommunikasjons-undervisningen bli mindre.

Han opplever at mange er fornøyde med å komme tilbake tilbake til campus.

– Så er det noen som ikke er fornøyd med det. Dette har vært en prosess vi har jobbet med siden påsken: Læringsmiljø er mer enn å lese en bok eller «se på» en forelesning.

