«Unnskyld meg, du kan ikke bruke denne toppen. Den er upassende». Det sa en ansatt fra Sammen trening til meg, da jeg løftet vekter i styrkesalen. Umiddelbart tenkte jeg at jeg misforstod hva hun sa, men de jeg trente med bekreftet mine mistanker: Min grønne favorittsinglet var «uanstendig». Det var siste gang jeg fikk lov til å bruke den på trening.

Mange treningssentre har kleskoder for sine medlemmer. Generelt er det ikke tillatt å vise for mye hud, som skuldre og mage. Reglene gjelder for trening i de åpne områdene, men ikke på gruppetimer. På grunn av dette må alle medlemmer å ha på seg T-skjorte eller genser.

I henhold til kleskoden i Sammen sine trivselsregler, er det ulovlig å ha på seg treningstøy som eksponerer mye hud. Det gjelder for eksempel singlet og magetopp. På Nr1 fitness og SATS er det heller ikke lov til å bruke singlet. Hovedårsaken til kleskodene er kroppspress og at visse klesplagg kan oppfattes som «støtende», hva enn det betyr.

Treningssentrene mener altså at reglene for treningstøy reduserer kroppspress. Ved å vise mindre hud så fremmes et mer positivt kroppsbilde, slik at alle kan føle seg bra på treningssenteret.

Spørsmålet er egentlig om treningssentre bør bestemme hvilke klær medlemmene deres kan trene i, eller om dette bør være en personlig beslutning. Hvis målet er å ønske alle velkommen til treningssenteret, uavhengig av kroppsfasong, hvordan kan en T-skjorte da fremme et mer positivt kroppsbilde?

Når jeg skal på trening, går jeg bare inn med et mål: Å trene og svette mye. Min erfaring er at de fleste andre også fokuserer på sine egne ting. Folk flest trener fordi det er sunt, føles bra og fordi det er gøy. Jeg bryr meg ikke om de rundt meg og jeg er ganske sikker på at de fleste heller ikke bryr seg om hva jeg gjør og hvordan jeg ser ut.

Jeg mener ikke å undergrave at noen nok synes det er ubehagelig å gå på treningssenteret. At det er slik, er veldig trist. Det massive kroppsfokuset i dagens samfunn er kritikkverdig og går særlig utover unge mennesker.

Men hvor effektivt er dette forbudet egentlig? Skaper en singlet et annet kroppspress enn en t-skjorte? Den singlet viser mer hud, men jeg forstår ikke hvorfor skuldre skulle være truende og bidrar til kroppspress.

Singletforbudet ikke gjelder på gruppetimer. Dette fremstår i beste fall som en logisk brist hvis tanken er at singlet er ensbetydende med kroppspress. Forsvinner kroppspress idet man trår over dørstokken til gruppetimesalen?

Kroppspress oppstår ikke på grunn av én ting. Man fjerner ikke kroppspress fordi man forbyr singleter. Kroppspress skapes over alt rundt oss, ved at vi sammenligner oss med andre – i virkeligheten, på sosiale medier eller i kroppsfokuserte reklamer.

Man skal se frem til å gå på trening, og føle seg bra både under og etter treningen, det er hovedmålet. Jeg vil ha et treningssenter som fremmer kroppspositivisme, hvor man kan komme som man er, og hvor alle aksepteres. Uavhengig av kroppsfasong, antrekk og alle andre ytre faktorer som er helt irrelevante for formålet med å gå på trening: Nemlig å trene.

Slik jeg ser det skaper regler om «korrekt» klesvalg mer kroppspress enn et singletforbud forhindrer kroppspress. Regler som forbyr visse treningsantrekk kan i seg selv forårsake usikkerhet, da det stempler enkelte klær som upassende. T-skjorte blir en tvangstrøye når man har den på fordi man må.

Debattregler:

Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.

Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no. Typiske innlegg er rundt 500 ord.

Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.

Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg. Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser , fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.

, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende. Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Kommentarer

kommentarer