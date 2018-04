Fagforeningene LO og YS har varslet om en mulig streik fra neste uke av. Blant dem som kan tas ut til streik er det i følge Universitetet i Bergen (UiB) omtrent halvparten av renholderne som vasker på UiB.

Hvis streiken bryter ut, kan det få store konsekvenser for både kantinedrift og eksamen. Ifølge eiendomssjef Even Berge ved UiB kan en streik føre til at kantinen må stenge.

– Kantinene må vurdere hvor lenge de kan holde åpent. Men kan man ikke rengjøre et kjøkken, så kan man ikke holde åpent, sier Berge.

Han forklarer at kantinen på Studentsenteret neppe blir rammet. Der vil det være vaskepersonell som ikke er tatt ut i streik.

– Men på SV-bygget er alle renholderne ute. Det er begrenset hvor lenge vi kan holde kantinen der åpen hvis streiken blir langvarig, sier Berge.

Kan ikke leie ekstra vaskehjelp

Det er firmaet Coor som står for vaskingen på UiB, og det er ansatte fra denne bedriften som kan tas ut i streik.

UiB er derfor ikke direkte involvert i streiken, men de kan heller ikke leie inn annet vaskepersonell til å gjøre jobben. Det vil være brudd på kontrakten de har med Coor.

Berge forklarer at det er Det samfunnsvitenskapelige- og Det matematisk naturvitenskapelige fakultet som vil bli hardest rammet av en eventuell streik.

– Blir streiken langvarig blir det en utfordring å takle dette. Vi vil legge ut løpende info om dette, forteller eiendomssjefen.

Kan ramme eksamen

En streik vil også kunne sette eksamener i fare, ifølge Berge. Blir eksamenslokalene stående for lenge uten renhold må de vurdere om det i det hele tatt er mulig å avholde eksamen.

– Vi frykter for eksamenslokalene. Litt støv kan vi jo tåle, men det er viktig at toalettene blir vasket, sier Berge.

Han legger til at i verste fall kan ledelsen i Coor gå inn og ta det mest nødvendige av vasking. De er nemlig ikke tatt ut i streik.

– Det skal litt til før en eksamen blir avlyst, understreker han.

Barnehage og treningssenter kan også rammes

Det er Studentsamskipnaden på Vestlandet, Sammen, som drifter kantinene ved Universitetet. Kommunikasjonssjef i Sammen, Marita Monsen, bekrefter i en tekstmelding til Studvest at dersom streiken blir langvarig kan det gå utover deres drift.

– Det gjelder også flere av tilbudene våre, som treningssenteret på Studentsenteret, samt flere av barnehagene våre, skriver Monsen.

