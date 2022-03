Hvert år kommer 2000 internasjonale studenter hit til Vestlandet. De frivillige studentorganisasjonene er essensielle for at sikre en god hverdag på fremmed grund.

«Jeg er københavner først, men jeg er fanden meg bergenser neste!» Ordene stammer fra en samtale jeg hadde med en dansk utvekslingstudent, som etter fem måneders studieophold i Bergen, forsøkte å sette ord på sitt studieliv. Jeg kan ikke si annet enn at disse ordene er noen av de vakreste jeg har hørt på lenge. Det vitner om hvor gode vi kan være på inkludering av internasjonale studenter på Vestlandet.

Hvert år kommer i underkant av 2000 internasjonale studenter hit til Vestlandet for å ta noe av sitt studie i vårt lille hjørne av verden. Hvordan de opplever studietiden her er ikke utdanningsinstitusjonenes ansvar eller fortjeneste alene. Deres trivsel på fremmed grunn er i stor grad avhengig av det gode arbeidet frivillige studentorganisasjoner legger ned.

Det kulturelle samspillet i studentmiljøet på tvers av språk og kultur bidrar til å heve kvaliteten. Ikke bare på utdanningen, men også på studielivet utenom. Vi er alle glad i denne regionen vi bor i, enten vi kaller det vårt hjem eller midlertidig studiested. Vi må være gode på også å inkludere dem som er her i en kortere tidsperiode, og som gjerne har andre forutsetninger og høyere terskel for å delta i ulike grupper.

Året 2022 er frivillighetens år. Frivillig arbeid er som kjent hovedpulsåren i den menneskelige infrastrukturen. Likeså er frivillige organisasjoner og frivillig arbeid grunnsteinen i studentlivet. Organisasjoner der studenter på tvers av studieretning, språk og kultur jobber sammen mot et felles mål er grobunn for store ting. Her skapes muligheter for å etablere og utvikle nye relasjoner som varer livet ut.

Lykke og frivillig arbeid går sammen hånd i hånd. Det at internasjonale studenter får en god studiehverdag henger mye sammen med de fantastiske frivillige studentorganisasjonene vi har på Vestlandet.

Den 7. mars er fristen for å nominere til årets integreringspris. Den har som formål å feire organisasjonene og enkeltindividene som legger ned en brennende innsats for å integrere utvekslingsstudenter i studentmiljøet på Vestlandet. Om du har en kandidat du ønsker å nominere, håper jeg du gjør det. Og så håper jeg at vi sees til feiringen av studentfrivilligheten den 10. mars på Litteraturhuset i Bergen for annonsering og utdeling av integreringsprisen! For integrereringen trenger i den grad annerkjennelse.

Kommentarer

kommentarer