Har du noen gang tenkt over kunsten du befinner deg midt blant? Vi tar et dypdykk i et utvalg av Bergens gatekunst og hva som ligger bak de ulike kunstverkene.

Mange tenker gjerne at man må besøke et kunstgalleri eller en kunstutstilling for å kunne nyte god kunst. Men etter å ha spasert gjennom Bergens gater med et litt årvåkent blikk vil man forstå at også gatekunsten er verdt å sette pris på i verdens vakreste by. I mylderet av gatekunst i Bergen finnes det kunstverk i alle farger og fasonger, og alle har sin egen historie!

M.u.M – «The Mother»

BLIKKFANG. Det er vanskelig å ikke få med seg «The Mother» når man går forbi henne.

Den anonyme kunstneren M.u.M har virkelig satt sitt preg på Lars Hilles gate og området rundt Media City Bergen med sitt kunstverk «The Mother». Det iøynefallende veggmaleriet tar kjapt oppmerksomheten fra forbipasserende med sin størrelse og sine sterke farger. Kunstneren vil ikke definere en spesifikk mening med sine malerier, men legger ikke skjul på det klimarelaterte budskapet bak «The Mother».

– Bildet illustrerer en gammel og vis mor som mediterer for at folk skal våkne opp, slik at vi innser hvilken kritisk situasjon biene er i.

Som et resultat av giftige plantevernmidler, kraftige antenner og klimaendringer er verdens biebestand i fare for å dø ut. M.u.M vil understreke sin bekymring overfor biene og behandlingen vi gir denne hardtarbeidende skapningen.

– Dette, og den generelle måten mennesker forholder seg til jorden og alle skapningene vi deler planeten med, må bli mer medfølende, respekterende og inkluderende. Dette ber The Mother for, sier M.u.M.

RC – «En samlende vegg»

Det ikoniske maleriet i Ole Vigs gate markerer den perfekte velkomst til Møhlenpris bydel. Fortid og fremtid møtes i et kunstprosjekt med mye tanke bak.

FORTID OG FREMTID. To 13-åringer fra Møhlenpris. To vidt forskjellige skjebner.

– Det er to gutter som er representert. Til venstre er 13 år gamle Oskar Müller, som sammen med sin familie bodde i nabolaget frem til 1943. Figuren til høyre er også av en 13-åring fra Møhlenpris, men en som lever der nå. Lokal fotballgutt, Jemil Kaize, av somalisk bakgrunn, forklarer RC, kunstneren bak.

Huseier av Ole Vigs gate 2 er 90 år gamle Jacob Lygre, forteller RC. Familien hans har eid huset siden 30-tallet. Ifølge RC husker Lygre dagen da Müller-familien ble hentet av politiet og hvordan hele nabolaget ble preget av hendelsen.

Snublesteinene som markerer deportasjonen av unge Oskar Müller og hans familie til Auschwitz kan sees på asfalten fem meter fra veggmaleriet og viser hvor huset de bodde i en gang stod.

MINNE. Snublesteinene markerer familiens deportasjon til Auschwitz.

– Prosjektet «En samlende vegg» har som mål å samle nærmiljøets historie og nåtid gjennom gatekunst. Verkets overordnede mål er å skape positive ringvirkninger i et økende negativt verdensbilde og gjøre oppmerksom på alles iboende humanitet, tross religiøs og etnisk bakgrunn, avslutter RC.

Barnslig – «Donutsøyle»

BARNSLIG. Kunstneren lever opp til navnet sitt med sin lekne stil.

På søylen utenfor Dromedar Kaffebar i krysset mellom Vaskerelven og Vestre Torggate har kunstneren Barnslig satt sitt preg på bybildet med en litt annen type stil. Kunstverket befinner seg på et sted mange studenter går forbi hver dag, og Barnslig har en klar oppfordring med kunsten sin:

– Kunsten jeg lager er inspirert av regnbuens farger og søte ting. Jeg ønsker å invitere tilskueren inn i et eget univers av morsomme monsters og donuts. Bergen og de fleste andre steder trenger mer farger og lekenhet, og det vil jeg bidra til.

Joy – «Bubblebird»

SYMBOLIKK. Det er mange måter å tolke “Bubblebird” på.

Bubblebird regnes av mange som det meste kjente verket til kunstneren Joy. Det befinner seg også på et svært studentvennlig sted ved Menneskerettighetenes plass, på veggen til Raftohuset.

– Bubblebird representerer frihet, menneskerettigheter og fremtid, forteller Joy kort og greit.

Disse fem kunstverkene representerer mangfoldet av kunst Bergens gater har å by på, og viser at det også er en tanke bak mye av gatekunsten man går forbi hver eneste dag til og fra skole og jobb. Det er noe å tenke på neste gang du spaserer gatelangs!

