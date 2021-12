«Jobb ved siden av studiet», er forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moes, tips. Takk for tipset, Ola!

I et intervju med Studvest, sa oljefondsjef Nicolai Tangen at han anbefalte studenter å bruke studielånet til å reise. Et fint, og garantert velment tips, fra oljefondsjefen.

Men som heltidsstudent som jobber alle ferier for å få hjulene til å gå rundt resten av året, har jeg nok med å bruke studielånet på husleie og strømregninger.

Mitt budsjett er totalt avhengig av oppsparte midler eller en liten spons fra besteforeldre i ny og ne. Og det er jeg nok ikke alene om. Etter at de faste utgiftene er betalt, er den resterende summen på kontoen så vidt nok til en Fattig student-ukesmeny – dog uten mangoen og avokadoen.

I en undersøkelse utført for Norsk Studentorganisasjon (NSO), sier over halvparten av de spurte studentene at studielånet ikke strekker til. Å øke studiestøtten handler ikke om å kjøpe enda en øl på Tørst Torsdag, eller å unne meg nye klær hver måned.

I dag utgjør studiestøtten for heltidsstudenter i overkant av 123 000 i året, mens fattigdomsgrensa i Norge ligger på 247 000 kroner. Altså lever alle heltidsstudenter i utgangspunktet godt under fattigdomsgrensa. Så dersom du ikke får økonomisk støtte hjemmefra, hvordan få hverdagen til å gå opp?

«Jobb ved siden av studiet», er forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moes, tips. Takk for tipset, Ola! I tillegg til ekstra penger, får du ifølge utdanningsministeren også «arbeidstrening mens man studerer». Kun fordeler, med andre ord.

Hvordan den tidsklemma skal gå opp om du i tillegg bruker tiden på studentorganisasjoner eller frivillig arbeid derimot, må du dog nesten finne ut av selv. Den beste løsningen er vel å få et par timer til i døgnet.

Ironisk nok er det nettopp muligheten til å engasjere seg i hva enn det måtte være, som sies å være det beste med studenttilværelsen. Om det så er å skrive i studentavisa, bli med på skolens bowlinglag, henge litt for lenge på studentbaren eller arrangere debatter om alt fra politikk til el-sparkesykler.

Nå har du sjansen! Snart får du stasjonsvogn, barn og en svigerfamilie å forholde deg til, får vi beskjed om. Det er bare å nyte livet mens vi kan.

Problemet er bare at tall fra SSB viser at norske studenter i snitt jobber 13 timer i uka ved siden av studiene, og dersom du ikke har jobb ved siden a studiet, må våre såkalte ferier brukes på jobb for å spare opp midler til resten av året.

Å engasjere seg i studentorganisasjoner, dra ut på en tirsdag bare fordi du kan eller bruke kvelden på en debatt om noe så viktig som hvilket fakultet som egentlig er det beste, er plutselig ikke så realistisk.

Så om Tangen virkelig synes reising er avgjørende for studenter, kanskje han kan bruke millionlønningen sin på å sponse en tur på oss.

Og så kan Borten Moe i mellomtiden følge sitt eget tips, og ta en deltidsstilling ved siden av ministerposten sin. Kanskje han får litt relevant arbeidstrening i samme slengen.

