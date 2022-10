Siden starten av semesteret er det er meldt om økning av gonoré-tilfeller i Bergen blant unge voksne. Altså dere, ja. Her er det du må vite for å ruste deg godt mot gonorésmitte.

Gonoré er en av de mer smittsomme kjønnssykdommene og kommer av bakterien neisseria gonorrhoea. Gonoré kan ligne klamydia, men er mer aggressiv og kan gi raskere komplikasjoner. Når vi ser en økning flere steder i landet, er det fordi vi ikke er flinke nok til å bruke beskyttelse og å teste oss. Selv om antall tilfeller totalt sett er størst hos menn som har sex med menn, så denne økningen relatert til andre grupper rundt 17-30 års alder.

Som de fleste andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) smitter gonoré ved kontakt mellom slimhinner og kan smitte indirekte via leketøy og fingre. Vi kan altså få smitten flere steder, som vil gi litt ulike symptomer etter hvor du får det.

Det som er spesielt med gonoré er at smitter lettere og mange får symptomer ganske raskt etter smitte. De fleste med infeksjon i urinveiene får symptomer som svie når du tisser eller utflod/endret utflod. De med penis får vanligvis symptomer, men kun halvparten av de med vagina får det. Det gjør det vanskeligere å vite om man har det og du kan risikere å smitte videre og utvikle andre komplikasjoner. Gonoré kan vi også få i hals eller i rumpa, og rundt halvparten vil få symptomer som betennelse og smerter.

Om du ikke får behandlet gonoré kan det utvikle seg til å for eksempel gi betennelse i eggleder, livmor, bitestikkelen eller prostata. Derfor er det viktig å teste seg, også hvis man ikke har symptomer.

Regelen lyder som alltid: Test deg to uker etter sex med ny partner. Dersom du er smittet med gonoré, så vil symptomene eventuelt komme innen 2–7 dager. Får du symptomer må du teste deg så fort som mulig.

For å beskytte deg mot gonoré så er det kondom og slikkelapp som gjelder. Den barrieren hindrer bakterien i å hoppe fra en slimhinnen til en annen.

Behandlingen er heldigvis enkel og gratis i Norge. Hvorfor er vi da så stressa for gonoré? Siden vi har med en bakterie å gjøre, så kan det behandles med antibiotika enn så lenge.

Med økende resistens hos gonorébakterien mot antibiotika, er det ikke lenger bare å ta noen piller. Dersom du er smittet blir du satt opp til en time for å får en injeksjon i muskelen. Siden det er risiko for resistens mot behandlingen, er det viktig å være helt sikker på at bakterien er ute av kroppen. Derfor må du teste deg på nytt 1–2 uker etter behandling.

Husk: Du skal ikke ha sex før du har fått negativ test etter behandling.

Test deg og bruk kondom eller slikkelapp, så forhindrer vi spredning av gonoré – og du slipper å bruke antibiotika. Bruk kondom; ikke bare for din egen helse, men også hele verdens helse!

Smask og dask,

Magnus & Marie

