Det males et bilde av at vi ikke ønsker å diskutere bærekraft og klima, når det ikke kunne vært lenger fra sannheten, skriver representant for Realistlista Lars Martin Myhre.

5. mars kunne vi lese i Studvest at Aksel Solheim, leder i Grønn liste i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, uttrykte sin frustrasjon over at Studentparlamentet ikke ville behandle resolusjonen Grønn liste fremmet. Solheim maler samtidig et bilde av at demokratiet faller fra hverandre fordi vi ikke vil bruke tid på å diskutere hvorvidt vi skal ha pinnekjøtt eller pinne på Studentparlamentets julebord.

Solheim unnlater i sitt innlegg å nevne at begge møtene hvor saken ble strøket fra dagsorden varte omtrent 5 timer hver. Han glemmer også å nevne at parlamentet også strøk andre saker grunnet tidsbruk. Det mangler ikke, som Solheim sier, respekt for politisk debatt, vi strøk resolusjonen nettopp fordi vi bruker mye tid på debatt.

Debattene som tok tid på forrige møte handlet blant annet om parlamentets styringsdokumenter, og opptakssystemet til høyere utdanning. Dessuten debatterte vi to resolusjoner fra Grønn liste som Solheim siden ser ut til å ha glemt.

Tross at vi to ganger har vist at Realistlista ikke vil ta en omkamp på saken om utvidet krav om vegetarmat, gikk Solheim til omkamp i Studvest og dro samtidig tilliten til parlamentet gjennom gjørma. Det males et bilde av at vi ikke ønsker å diskutere bærekraft og klima, når det ikke kunne vært lenger fra sannheten.

Når det kommer til bærekraft og klima har vi blant annet hatt debatter om bilfri Nygårdshøyde, vegetarmat og mindre matsvinn i Sammen-kantinene, solceller på UiB sine bygg, klimafondet, billigere bysykler og Wisting-feltet, for å nevne noe.

Grønn listes strøkede resolusjon omhandlet altså hvorvidt maten Studentparlamentet finansierer skal inneholde kjøtt eller ikke. Jeg personlig synes det er rart å påtvinge folk kjøttfri mat når flere allerede har allergier og dietter å jobbe seg rundt. Jeg synes det er unødvendig å skulle påtvinge voksne mennesker en diett, ettersom vi alle står ansvarlige for egne valg. Men viktigst av alt, synes jeg det er dumt å bruke parlamentets møtetid på dette når alle kjenner saken allerede.

Parlamentets månedlige møter har allerede krav om kjøttfri mat. Dette ble vedtatt på samme møte som vi diskuterte hvorvidt arrangementer som eksempelvis julebord eller valgvake også skal være kjøttfrie. Vi har altså hatt diskusjoner rundt denne saken allerede. Siden den gang har det ikke kommet noe ny fakta om klimaavtrykket til kjøtt, og det har heller ikke kommet noen mer fristende alternativ til ribbe eller pinnekjøtt. Med andre ord, ingenting har endret seg for at stemmene skal ha snudd siden den gang.

Når det er sagt, så skal det være lov å prøve seg på omkamp, men da skal man tåle å tape. Til og med før startskuddet går. Dette erfarte Grønn liste i januar. Men de prøvde atter en gang i februar, og tapte dermed for tredje gang i Studentparlamentets kanskje minste kampsak.

Avslutningsvis vil jeg gjenta at vi på forrige parlamentsmøte reviderte parlamentets styringsdokumenter. Grønn liste foreslo i den anledning ikke et eneste endringsforslag til styringsdokumentene. Det kan tolkes som at Grønn liste enten er fornøyd med hvordan parlamentet tross at de ytrer misnøye i Studvest, eller at de heller velger å fokusere tid på hva et knippe studenter spiser på valgvake og julebord.

Vil du få din mening på trykk i Studvest?

Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.

Typiske innlegg er rundt 500 ord.

Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.

Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, framstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.

Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Kommentarer

kommentarer