Til besvær for enkelte, til glede for andre. Her er det du ikke visste om kjønnshår.

Like sikkert som at gresset spirer om våren, får vi hår på tissen når vi entrer puberteten. Vi har alle hår «der nede», selv om noen av oss velger å fjerne det. Hvorfor er det der egentlig?

Håret i huden er bygget opp av en rot, en liten muskel (den som gir oss gåsehud), kjertler som lager svette og talg, og flere nerver surret rundt roten. Det gjør at håret gror støtt og stadig, med mindre du napper ut roten og kroppen må produsere en ny en.

Kjertlene som ligger her danner talg som smører huden og funker som en naturlig beskyttelse mot mikrober. De holder altså virus og bakterier i sjakk til en viss grad. Når vi får kviser og akne, skyldes dette at du får en liten betennelse i talgkjertelen. Dette kan også skje i underlivet.

En del av oss ønsker å fjerne noe eller alt håret. Dette er det mange forskjellige grunner til. Noen vil kanskje føle at det ser bedre ut, eller at det føles bedre. Noen føler kanskje på et skjønnhetsideal fra samfunnet, mens andre fjerner det av kulturelle årsaker.

Men det er også mange fordeler ved en full busk! For det første, holder håret bakterier og andre små organismer unna og fungerer som en naturlig barriere. Håret holder klær og annet på avstand fra våre edle deler, noe som gjør at det kan bli bedre lufting og mindre vond lukt. I tillegg blir nervene rundt hårstrået stimulert ved bevegelse, og vi blir mer sensitive nedentil ved for eksempel berøring og oralsex.

Uansett om du ønsker å ta det vekk, la det gro eller frisere det til et hjerte, så er det fullt og helt ditt eget valg. Hvor mye hår du har under beltestedet er du nok mer bevisst selv, enn det andre er (til tross for hva enkelte kommentarfelt kanskje skulle tilsi).

Om du ønsker å barbere, er det beste tipset å følge hårets retning og tenke hygiene. Mykne håret med lunkent vann eller barberskum, og bruk et nytt barberblad. Det forhindrer nupper (ser ut som små røde kviser) og inngrodde hår som både kan være vondt og ubehagelig.

Busken din er helt fin akkurat slik som du ønsker å ha den, enten frittvoksende, stusset eller nedklippet for god utsikt. Finn ut hva du liker og hvordan du ønsker å ha busken din, og drit i å kommentere hva andre velger å gjøre med sin busk!

Smask og dask,

Magnus & Marie

Magnus og Marie er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn anonymt til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte eller etterspørre kilder.

