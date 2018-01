Etter en gjennomgang av selskapene Meltzerfondet har penger i, finner Studvest våpenleverandøren Kongsberg Gruppen og flere selskaper med virksomhet innen olje og gass.

Blant disse investeringene er oljeselskaper som indiske Reliance Industries, russiske Lukoil og kinesiske Sinopec.

Samtidig står det i fondets etiske regelverk at de ikke skal investere slik at det er en risiko for at de bidrar til uetiske handlinger, krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper eller miljøødeleggelser.

400 millioner kroner

Størrelsen på Meltzerfondet er omtrent 400 millioner kroner. I 2012 inngikk fondet en avtale om at Storebrand skal styre hvor pengene blir investert. Meltzerfondet er en egen uavhengig stiftelse, men administreres av Universitetet i Bergen, og har et styre sammensatt av UiBs rektor Dag Rune Olsen og alle dekanene ved universitetet.

–De bør ikke investere i selskaper som profitterer på krig, sier studentrepresentant i universitetsstyret Vegard Smievoll om at Kongsberg Gruppen står på listen over fondets investeringer.

Til påstanden om at Kongsberg Gruppen er en krigsprofitør sier pressetalsmann Johannes Dobson at selskapet følger regelverket til norske myndigheter når det gjelder eksport av våpen. I en epost legger han til at de er en høyteknologibedrift med en allsidig virksomhet innen flere næringer.

Skal revurdere investeringene

Kjell Bernstrøm, som er universitetsdirektør ved UiB og forretningsfører for Meltzerfondet, påpeker at fondet følger FNs krav når det gjelder våpen. Han sier at det ikke er et absolutt forbud mot slike investeringer.

– Det er også et kriterium at man ikke skal eksportere til krigende land, så det er jo en myndighetssak, sier Bernstrøm.

Han understreker at Kongsberg Gruppen er en lovlig og legitim virksomhet.

– Denne våren skal vi igjen bestemme hvem som skal forvalte pengene i fondet, og vi ønsker å ha en etisk profil, påpeker rektor Olsen.

Norsk våpeneksport har den siste tiden vært i søkelyset i forbindelse med krigen i Jemen. Ifølge VG har Norges militæreksport til de krigende landene femdoblet seg siden starten på krigen som har ført til en av de største humanitære krisene i nyere tid. Rektor Dag Rune Olsen sier det foreløpig ikke har blitt tatt noen avgjørelse om dette skal spille inn i fondets investeringer.

– Jeg kan ikke si på forhånd hva styret kommer til å bestemme i vår, men i min tid her har det ikke vært noen diskusjon på det. Det har så langt vært mest fokus på grønne investeringer, sier rektoren.

– Universitetet har et ansvar

Om investeringene i olje og gass sier Bernstrøm:

– Petroleum er et vanskelig område. Hvis du ser på Oslo Børs er mer enn 60 prosent av selskapene tilknyttet olje på en eller annen måte. Så langt har vi holdt oss til stortingsvedtak og vedtektene til Oljefondet knyttet til dette, men vi får se hvor langt vi går.

Lederen for organisasjonen Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, mener at universitetene, som kunnskapsinstitusjoner, burde vite at fremtiden må være fornybar, og investeringene deretter.

– Universitetets ledelse har et ansvar for hvordan fondet forvaltes og å sette rammer for hvordan det investeres, som ved å bestemme at det ikke skal investeres i olje, kull og gass, sier hun.

– Det er en diskusjon vi må ta. Det vi ser er at Storebrand og flere andre store selskaper beveger seg mot en mer grønn profil, sier Bernstrøm.

Ikke fornøyd med oljeinvesteringer

Han legger til at Storebrand er en av de beste på markedet på området. Dette støttes også av Framtiden i våre hender-lederen, som bemerker at Storebrand har tatt mange steg i grønn retning de siste årene.

Antallet fossile selskaper var langt høyere før årsskiftet, men fra 2018 har Storebrand bestemt at en større del av deres investeringer skal være fossilfrie. Studentrepresentant Smievoll i universitetsstyret er glad for at antallet fossile investeringer har gått ned, men er uansett ikke fornøyd med at det investeres i olje.

– Det er uansvarlig at det investeres i selskaper som forlenger oljealderen når vi står oppi en slik klimakrise, sier Smievoll.

Dette er Meltzerfondets ti største investeringer innen fossil virksomhet:

Reliance Industries Ltd

Lukoil PJSC

NovaTek PJSC

China Petroleum &

Chemical (Sinopec)

Chemical (Sinopec) Tatneft PAO (ADR)

PTT Pcl

Ultrapar Participacoes SA

SHS

SHS SK Innovation Co Ltd

Polski Koncern Naftowy

Orlen

Orlen FORMOSA

PETROCHEMICAL CO

