Studentlekene Bergen Challenge (SLBC) lanserer derfor flere kampanjer for å aktivisere studenter i karantene landet rundt.

LEDER. Nichlas Jægersen vil være med å vise hvordan man kan trene på en god måte hjemme. FOTO: NHHS, Vera Schmidt

Studentlekene Bergen Challenge skal denne høsten, 7.-11. oktober, gå av stabelen for sjette gang. Studenter fra hele landet samles for å konkurrere i Norges største studentidrettsfestival.

Koronaviruset har gjort oppladningen til årets studentleker noe annerledes, men Studentlekene Bergen Challenge lar seg ikke stoppe av den grunn, og vil spre treningsglede til tross for karantenen som mange sitter i.

­– Vi vil vise studentene hvordan man kan trene selv om man sitter i karantene. Vi ønsker å demonstrere at man ikke nødvendigvis trenger treningssentre for å finne treningsgleden. Det er mulig å trene hjemme på en morsom måte som også motiverer, sier leder for Studentlekene Bergen Challenge, Nichlas Jægersen.

Sosialt samlende hjemmetrening

EKSTERNSJEF. Synne Sørbøe håper kampanjene til SLBC aktiviserer hjemmesittende studenter. FOTO: NHHS, Vera Schmidt

For å holde studentidretten i live og spre treningsglede har Studentlekene Bergen Challenge gjennom sin #karantrening-kampanje vist hvordan de i organisasjonen trener i tider med sosial distansering. Målet var å få med seg andre studentidrettslag rundt om i landet til å gjøre det samme og dele det på Instagram ved å tagge innlegget med #karantrening.

– Ettersom alt av organisert idrett og alle treningsanlegg nå er stengt ned ville vi oppfordre hele student-Norge til å bidra og vise at alle fortsatt kan være aktive. Dette er en tung tid for mange og vi tror dette kan virke sosialt samlende og være med på å aktivisere flest mulig, forteller Synne Sørbøe, eksternsjef i Studentlekene Bergen Challenge.

Viktig med humor

Sørbøe sier at de har fått inn mange fine og seriøse klipp av hjemmetrenende studenter, men at humorfylte innslag også settes stor pris på.

– Vi fant ut at vi trenger litt humor i denne vanskelige tiden og en del av videoene som har blitt delt har vært ganske morsomme.

– Hvilket innslag har vært det morsomste?

– NTNUI Triatlon lagde en gøy video hvor de svømte mot kameraet, på et skateboard. Det var kanskje det morsomste.

KREATIVT. Kroppsgymnastikk med en partner kan gjøres hvor som helst. FOTO: Privat

Bra for psyken

Både Nichlas Jægersen og Synne Sørbøe er samstemte i viktigheten av å holde seg aktiv i karantenetiden.

– Vi avsluttet nettopp karantrening-taggen, men vi vil komme med flere konkurranser og treningsopplegg utover våren. Vi vil holde dette gående fordi trening er viktig, man blir lykkeligere, presterer bedre på skolen og reduserer stressnivå av det. Alt dette er spesielt viktig med tanke på tiden vi befinner oss i, forteller Jægersen.

– Jeg vet hvor demotiverende det er å ikke kunne dra på senter og trene med andre, og at det derfor er viktig å trene hjemme. Det hjelper på det psykiske. Vi har fått mange positive «reactions» på karantrening-taggen så det virker som studentene synes dette var et fint påfunn, utdyper Sørbøe.

Studentlekene 2020

Til tross for at koronaviruset er ventet å herje i Norge en stund fremover håper Nichlas Jægersen at Studentlekene 2020 vil kunne gå av stabelen som planlagt.

– Vi følger naturligvis FHI sine retningslinjer, men vi jobber mot at Studentlekene skal holdes som normalt i oktober.

