I disse hektiske eksamenstider tilbringes brorparten av studentens liv med nesen ned i bøkene. Likevel skinner sola og utepilsesongen er i gang. Studvest har snakket med fem studenter på Høyden for å høre hva som er deres favorittutesteder.

– Det må bli Heidi’s, da, svarer psykologistudent Ingrid Hoel (21).

Hun forklarer at Heidi’s Bier Bar Bergen er bra fordi det ofte er mye folk der, i tillegg til at det går an å sette seg ned og prate hvis man ønsker det.

Hun får støtte fra medstudent Karin Berg (20), som forteller at det beste med utelivet i Bergen er at det er så mange studenter.

– Også er det veldig deilig at det er så kort vei mellom de forskjellige stedene, så folk er liksom litt samlet i byen, istemmer Hoel.

– Stor forskjell på utelivet

Videre forteller Berg at hun merker stor forskjell på utelivet i Bergen etter at hun fylte 20.

– Det var først etter at jeg fylte 20 at jeg begynte å dra ut i Bergen, for det var ikke så mye vits før, sier hun.

Berg er ikke alene om denne oppfatningen. Sammenlignende politikk-student Laila Haugom Nordfjell (20) forteller at som student er utelivet i Bergen veldig bra, men før hun fylte 20 år var hun ikke mye ute.

Nå derimot har hun flere muligheter, og forteller at Heidi’s er et av hennes favorittutesteder. Det mener hun skyldes den gode stemningen.

– Folk som er der er i så godt humør! Også er det ikke like klubbstemning, det er mer som en slags fest, sier hun.

Prioriterer eksamen

Midt i eksamensperioden drar ikke Nordfjell like mye ut. Som mange andre studenter forteller hun at det blir eksamen som er hovedprioritet.

– Jeg kan ta en øl, men that’s it, sier hun.

Det er hun ikke alene om. Litteraturvitenskapstudentene Markus Bang (23) og Andreas Rolfsvåg (26) forteller at de heller ikke drar ut i eksamensperioden.

– Det blir en øl her og der, men det blir ikke fylla, sier Rolfsvåg.

På spørsmålet om hva som er deres favorittutested i Bergen har de forskjellige meninger, men årsaken er den samme.

– Jeg liker best Hectors Hybel. Ølen der er vanvittig billig, og alle kan gå dit, sier Rolfsvåg.

– Jeg liker Folk og Røvere. Det er billig drikke, også er det åpent for alle, forteller Bang.

Ønsker mer dansing

Litteraturvitenskapstudentene beskriver utelivet i Bergen som helt greit, og at de skulle ønske det var flere uteplasser. Det de derimot savner mest er dansing.

– Det kunne godt vært mer lavterskel-dansing, sier Rolfsvåg og får støtte av medstudent Bang.

At dansing er et viktig kriterium for et bra utested er Litteraturvitenskapsstudentene ikke alene om å synes. Andrea Furuhovde (22), som studerer sammenlignende politikk, forteller at hun liker utestedet Brukbar best grunnet det intime dansegulvet.

– De spiller mye bra musikk, også er det sykt mye liv på dansegulvet der hver gang jeg er der, sier hun.

– Avbrekk fra lesingen

Videre forteller Sammenlignende politikk-studenten at hun syns utelivet i Bergen er veldig bra.

– Hvordan er det å dra ut i eksamensperioden?

– Jeg ser på det som et avbrekk fra lesingen. Folk drar jo ut selv om man har eksamen, svarer hun.

Likevel kan hun fortelle at hun også drar mindre ut i eksamensperioden, og at hun drikker mindre for å slippe å være fyllesyk på lesesalen.

Felles for alle studentene er at de skal ut å feire så fort eksamen er over.

Majoriteten av studentene Studvest snakket med nevnte Heidi’s Bier Bar Bergen som et av sine favoritt utesteder.

«Vi føler at Heidi’s Bier Bar passer godt på den norske folkesjelen, og at vi samtidig tilbyr gode rammer hvor folk kan slappe av og kose seg uansett hvem man er», svarer regional direktør Frederik Mygind i en mail på spørsmålet om hvorfor studenter foretrekker Heidi’s.

