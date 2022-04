Norsk Studentorganisasjon (NSO) avholdt sitt årlige landsmøte 21.–24. april.

Lørdag ble det klart at Maika Marie Godal Dam skal lede organisasjonen det neste året. Hun var enstemmig innstilt av valgkomiteen i forkant av landsmøtet.

Under landsmøtets lederdebatt trakk Godal Dam fram studentenes økonomi, fremtidsrettet forskning og likestilling i akademia som sine tre viktigste saker.

Valgkomiteen skrev blant annet i sin innstilling at hun «har imponert valgkomiteen med sin politisk strategisk forståelse, tillitsfulle vesen, fenomenale formidlingsevne og forståelse for ledervervet».

Godal Dam har tidligere studert ved Universitet i Bergen (UiB) og vært representant i både Studentparlamentet ved UiB og Velferdstinget Vest. Hun holder nå til ved Universitetet i Oslo og leder Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Gode prioriteringer

To bergensstudenter ble også valgt inn som medlemmer av Arbeidsutvalget. Maya-Katrin Skjeldal ble valgt til velferds- og likestillingsansvarlig av NSOs landsmøte, til tross for at valgkomiteen hadde innstilt Ola Estenstad.

– Det er kjempestas å bli valgt. Det er en tillit jeg ikke tar lett på, og jeg får jobbet med mange flinke mennesker, sier Skjeldal.

Hun trekker frem psykisk helse som noe som vil prioriteres fremover i arbeidet.

VELFERDS- OG LIKESTILLINGSANSVARLIG. Maya-Katrin Skjeldal. FOTO: Ida Lutro

– Det er viktig at vi jobber med trygg bevilgning av midler til studentsamskipnadene og utvidelsen av deres tilbud, sier hun og legger til:

– Jeg gleder meg til å komme i gang, det er mange kule saker vi skal jobbe med fremover. Landsmøtet har lagt gode prioriteringer for hva vi skal jobbe med fremover, blant annet med tanke på leiemarkedet og studentboligfordelingen.

Skjeldal er student ved BI i Bergen og studerer organisasjonspsykologi, HR og ledelse. I tillegg er hun med i BIs studentorganisasjon (BISO), det siste året på nasjonalt nivå.

Internasjonalt arbeid

Bjørn Olav Østeby fra Høgskulen på Vestlandet stilte også som leder i NSO, men ble innstilt og valgt som internasjonalt ansvarlig. Han har tidligere ledet Studenttinget på Vestlandet og sittet i høyskolens styre.

– Jeg er fornøyd med resultatet, selv om det ikke var det vervet jeg primært stilte til. Veldig mye av mitt engasjement ligger i internasjonalt abeid, sier han.

INTERNASJONAL ANSVARLIG. Bjørn Olav Østeby. Pressefoto: Maria Rebnord

I perioden fremover trekker han frem flyktningene fra Ukraina, innveksling og utveksling som viktige saker han vil jobbe med.

– Men først må jeg lande litt etter landsmøtet og sette meg inn i vedtakene og plattformen. Jeg gleder meg til å komme i gang, møte folk, få gjennomslag og bidra til at norsk høyere utdanning blir bra, sier Østeby.

To fra Bergen i sentralstyret

Samtidig er Elida Linnea Slettum og Helena Haldorsen valgt inn i NSOs sentralstyre. Slettum er likestillings-, læringsmiljø- og velferdsansvarlig i Studentparlamentet ved UiB sitt Arbeidsutvalg. Haldorsen leder Velferdstinget Vest.

Slettum har tidligere fortalt til Studvest at den viktigste saken for henne er at alle studenter skal ha et godt læringsmiljø og tilgang på universell utforming.

– Veldig mange studenter har flyttet hjemmefra for første gang og skal prøve å klare seg selv, sliter også med andre ting. De skal slippe å ha byrden av å måtte finne ut av selv hvordan de skal komme seg på campus hvis man for eksempel sitter i rullestol, har hun uttalt.

Haldorsen har tidligere sagt at hun i NSO vil sikre kvalitet i utdanningen gode velferdstilbud rundt omkring i alle regionene.

Representerer 250.000 studenter

NSO er en nasjonal interesseorganisasjon for 32 ulike studentdemokratier ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 250.000 studenter.

Arbeidsutvalget består av seks studenter som jobber fulltid fra Oslo. De styrer arbeidet sitt blant annet ut fra handlingsplanen og øvrig politikk som vedtas av landsmøtet og sentralstyret. Sentralstyret består av 13 representanter som er NSOs øverste organ mellom landsmøtene.

Avtroppende leder er NMBU-student Tuva Todnem Lund. Før henne var det tidligere UiB-student Andreas Trohjell som ledet organisasjonen.

AVTROPPENDE LEDER. Tuva Todnem Lund. FOTO: Anna Jakobsen

Organisasjonens oppgaver er blant annet å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene og å representere sine medlemslag.

For ordens skyld: Bjørn Olav Østeby er nestleder i Studvests styre. Styret har ingen redaksjonell påvirkning.

