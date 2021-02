To av disse bruker du for å stemme inn studentrepresentantene som skal sitte på dine vegne i Universitetsstyret sammen med rektor og den siste stemmen bruker du for å stemme inn de representantene du er mest enig med til Studentparlamentet.

For oss som driver med studentpolitikk er dette det viktigste du kan gjøre.

Hvorfor skal jeg ta meg tid til dette?

Det er et par viktige punkt vi kan trekke frem her. For det første er dette viktig for studentene som representerer deg i ulike styrer og utvalg, og ikke minst nasjonalt. Man kommer gjerne lenger med saker som for eksempel et nybygg til Griegakademiet dersom studentdemokratiet kan vise til en aktiv studentmasse.

Dersom dette argumentet ikke påvirker deg kan vi alltids forsøke å appellere gjennom at dette er en ypperlig mulighet til å bli kjent med hva som skjer på universitetet eller fakultetet ditt. Kanskje er det også noe du irriterer deg over på studiestedet ditt? Er det for få stikkontakter? For få kopimaskiner? Savner du mer (eller bedre) vegetarmat i kantinen?

Sist, men ikke minst, utgjør stemmeavleggingen en minimal anstrengelse som i retur genererer mye nytte (se utilitarisme ). Vi blir happy for din stemme og du får påvirket Studentparlamentet nærmere det du mener er viktigst eller bryr deg om.

Hva om jeg ikke vil stemme inn noen på mine vegne?

Dersom du mener du kan gjøre ting bedre enn representantene i Universitetsstyret eller Studentparlamentet kan du jo bevise det? For å gjøre dette må du melde kandidaturet ditt innen 15. mars gjennom et kandidatskjema du kan få av valgstyret.

Dersom du stiller til Studentparlamentet må du enten gjøre dette gjennom en liste som allerede eksisterer, men dersom du for eksempel ønsker å etablere et toetasjes hoppeslott kun for masterstudenter i Muséhagen må du eventuelt lage en egen liste sammen med minst fire andre studenter.

For å se an dine potensielle motstandere (eller samarbeidspartnere) kan du følge Studentparlamentet på Facebook og en gyllen mulighet finner du allerede 9.mars.

Hva er egentlig viktigst for studentene?

Det viktigste ved dette valget er ikke å ha høyest valgoppslutning i Norge eller et eget hoppeslott for masterstudenter, men at studentenes vilje blir hørt og utført. Studenter vil ha alt fra mer global oppvarming til mindre oppvarming av lesesalene (eller var det omvendt?). De vil ha god veiledning, automatisk begrunnelse på sine eksamener og renere hav.

For å gjøre UiB til et bedre sted må du ta roret til Studentparlamentet og Universitetsstyret og styre skipene i ønsket retning. Så da har du i grunn et valg da; gjør det selv eller få noen andre til å gjøre det.

Kommentarer

kommentarer