Etter en lang og grå vinter føles det kanskje som om sommeren er langt unna, men akkurat nå lyser mange bedrifter ut sine sommerjobber. Det er på tide å sjekke ut hvilke sommerjobber du skal søke på, og vi i Sammen Karriere har selvsagt noen gode tips på veien.

1. Få arbeidserfaring og tjen ekstra penger

Du bør tenke gjennom hvilke jobber du kunne tenke deg, hva du er god på og hva du kan bidra med. La listen være lang så du har mange steder du kan sende søknaden din til. Husk også at en sommerjobb ikke nødvendigvis trenger å være en drømmejobb – men en jobb som skaffer inntekt, erfaring og kunnskap.

2. Vær fleksibel

Vær fleksibel, ikke bestill ferie nå, vent til du har en sommerjobb og vet hvordan sommeren ser ut. Juni og juli er den måneden flest trenger vikarer, det er da de fleste vil ha ferie.

3. Ikke vær kresen

Ikke vær kresen! Du lærer noe av alle jobber, ha et åpent sinn. All erfaring er god erfaring. Nye kontakter kan åpne dører en ikke kjente fra før.

Får du ikke betalt jobb i sommer kan det være nyttig å jobbe frivillig. Da får du verdifull arbeidserfaring som gjør det lettere å få jobb neste sommer.

4. Bruk sosiale medier

Bruk sosiale medier for alt det er verdt. Det er mange som har fått jobb ved å bruke for eksempel Facebook. Man har muligheten til å nå ut til mange mennesker i løpet av kort tid. Plutselig kjenner du noen som kjenner noen som kjenner noen som kan gi deg en topp sommerjobb. Lag også gjerne en profil på LinkedIn.

5. Bruk nettverket ditt

Bruk nettverket ditt. Du kjenner helt sikkert mange mennesker i ulike bransjer, spør foreldre, familie, venner og lærere.

6. Vær aktiv og ta initiativ

Det er viktig at du er «på», aktiv og engasjert. Vis at du vil ha jobb. Vær positiv og ta initiativ selv til å lære mer eller gjøre mer, så kommer utfordringene og mer ansvar til deg etter hvert.

7. Ta kontakt eller oppsøk aktuelle arbeidsgivere

Send åpen søknad til bedrifter du er interessert i å jobbe for. Ring gjerne og vis interesse. Du kan få et nei, men kan gjerne være aktuell på et senere tidspunkt. Det er positivt å vise at man virkelig vil, og at man tør. Registrer deg gjerne hos et bemanningsbyrå, de får ofte inn hasteoppdrag. Så er man fleksibel og kan stille på kort varsel, er det en mulighet til å komme raskt i jobb.

Nylig har Utdanning i Bergen lansert en egen jobbportal kun for studenter, og har også inngått et samarbeid med Bergen Næringsråd om å få flere bergensbedrifter til å tilby relevante sommerjobber til studenter. Det er verdt en kikk på denne jobbportalen også!

8. Spør om hjelp

Pass på at du har en god CV og søknad. Spør andre om råd og tips, og ikke minst: Spør andre om hva de tror du kunne passe til.

På Sammen Karrieresenter på Studentsenteret kan du hver dag fra kl. 13-14 komme på Drop-in og få hjelp med CV og søknad.

