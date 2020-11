Hver måned tilfører kvinner hormoner til kroppen for å unngå graviditet. For noen gir dette bivirkninger som får en influenser til å gi opp hele opplegget. Hvordan fungerer disse p-pillene, og hvorfor finnes det ikke p-piller for menn?

Da p-pillen først kom i 1967 kunne kvinner selv bestemme når de skulle bli gravide – et historisk viktig punkt i kvinners seksuelle frigjøring. Prevensjonspillen er et hormonpreparat som vanligvis inneholder de kvinnelige kjønnshormonene østrogen og gestagen.

Slik lurer hormonprevensjon kroppen din til å tro at den er gravid! P-pilla hindrer eggløsning, danner en slimpropp i inngangen til livmoren og gjør matpakken til et eventuelt befruktet egg i livmorveggen mindre. De samme prosessene skjer naturlig når du blir gravid!

Da disse prosessene ikke finnes naturlig hos menn, er det vanskeligere å finne et prevensjonsmiddel som på samme måte lurer kroppen. Sædproduksjonen er nærmest konstant fra puberteten til man blir gammel. Det er vanskeligere å indusere en prosess som effektivt reduserer spermkvaliteten og samtidig er reversibel, uten for store bivirkninger.

Ulike merker av p-piller inneholder ulike mengder og kombinasjoner av hormonene. Én person vil derfor kunne få bivirkninger av én type, men ikke av en annen. Og for en annen vil det være motsatt. Bivirkningene går som regel over etter tre måneder når kroppen har fått tilpasse seg hormondosen. Opplever du bivirkninger som rett og slett er for ille? Ta en tur til lege eller helsestasjon og prøv et annet merke!

Du kan selv velge om du vil starte rett på nytt brett og hoppe over mensen, eller ikke. Det er ikke farlig å hoppe over en mens, men du kan etterhvert oppleve mellomblødninger. Andre bivirkninger kan være hodepine, kviser, nedstemthet og/eller nedsatt sexlyst. Vektoppgang er faktisk en myte!

Kanskje dukker det opp andre prevensjonsalternativer for menn enn kondom i løpet av de neste årene, men til da vil det største utvalget være for kvinner. Finn det prevensjonsmidlet som passer best for deg, og husk at det finnes mange alternativer om du opplever bivirkninger!

Magnus og Marie er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn anonymt til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte, eller etterspørre kilder!

