Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

For mange er det lite som skriker påske mer enn skitur med Solo og vri åtter med en kortstokk på 47. På den andre siden kan markeringen av Jesu’ oppstandelse være forbeholdt hjem og by, batterioppladning og gjenforening med venner.

Men alt blir annerledes nå. Om du tilhører den sistnevnte kategorien, må jeg skuffe deg med at du etter all sannsynlighet er taperen av påskerennet 2021.

At regjeringen fraråder utenlandspåske i år skulle vel bare mangle. Hyttelivet skal derimot nok en ferie leve i beste velgående. I februar sa helseminister Bent Høie at det gikk fint å reise på hytta i vinterferien, samtidig som studentcampusene i både Bergen og Oslo hadde vært bak lås og slå i flere uker. Det kan fryktes at scenarioet etter påskeferien nok en gang blir innstramninger for den øvrige befolkningen.

Immunolog Anne Spurkland sier til VG at bypåsken sannsynligvis ikke kan reddes, samtidig som landets øverste myndigheter nå har gitt grønt lys for hyttekos. Misforstå meg rett; jeg vil også spise digg påskemat med tre lag ullgensere! Men på bekostning av at de som tar påskefeiringen hjemme, og allerede har minimal bevegelsesfrihet, ikke skal få seg en pils? Nei takk.

Jeg har ingen konkrete tall å vise til, men egne observasjoner gir meg grunn til å påstå at «hytte» i pandemisammenheng nevnes litt for ofte. Kanskje til og med flere ganger enn «sårbare grupper», «ensomme studenter» og «barn og unge». Fjorårets ramaskrik rundt hytteforbud trengs vel knapt å nevnes.

Om det skal tillates å reise rundt for å realisere påskedrømmen på hytta samtidig som majoriteten sitter, eller om noen uker vil sitte, innesperra på hybelen og i byene med besøksfrarådning og digitale arrangementer, begynner jeg å stusse. Har ikke hverdagen lidd nok?

Det er paradoksalt at det snakkes såpass mye om hvorvidt det skal tillates å dra til sin(e) ekstra eiendom(mer), samtidig som studenter i de største byene døgnet rundt sitter buret inne på et svært begrenset antall kvadratmeter. Hallo?

I januar skrev Høie på Facebook-siden sin lørdagen før semesterstart at studenter burde holde seg lenger hjemme for å unngå potensiell smitteøkning. I forkant av vinterferien satt Bergen i lockdown samtidig som regjeringen nærmest ba folk om å dra over land og strand for å kose seg i fritidsboligene. Spar meg.

Mens Soloen nytes og de slitne kortstokkene deles ut på de over firehundre tusen hyttene i landet, sitter jeg og håper at SV-biblioteket holder åpent, også etter påske. Pandemien har svekket psykisk helse, ødelagt arbeidsplasser og rævkjørt studentene og norsk økonomi, men hyttekulturen – den kan ingen knekke!

