Budsjettkomiteen har instilt BSI til null kroner. UiB-delegasjonen har foreslått at de skal få en halv million kroner. I kveld får vi svaret.

Studvest dekker budsjettmøtet gjennom ettermiddagen og kvelden.

For ordens skyld: Studvest er en av søkerorganisasjonene i denne budsjettprosessen. Studvest søker fra samme pott som BSI og de omtalte organisasjonene i denne saken.

Hvert år deler Bergen Studentvelforening (BSV) ut midler til flere studentorganisasjoner i Bergen. I dag avgjøres det hvor mye midlene organisasjonene får.

Til dagens møte er det knyttet spesielt stort spenning til hvor mye Bergen Studentidrettslag (BSI) vil ende opp med. Idrettslaget, som fikk 720.000 kroner i fjor, er innstilt til null kroner av budsjettkomiteen.

Det er fordi de leverte en ufullstednig søknad, som blant annet manglet budsjett. Feilen ble oppdaget under forrige møte i Velferdstinget Vest.

Studvest erfarer at BSI onsdag kveld, dagen før budsjettmøtet, ettersendte resultat, balanse og budsjett. Det er over to måneder etter den opprinnelige fristen.

Men selv om BSI er innstilt til null kroner, finnes det fremdeles en løsning for idrettslaget: Delegatene i Velferdstinget Vest bestemmer hvor mye penger de får. Det skjer i kveld, i Auditorium P, på Norges Handelshøyskole (NHH).

Dette er budsjettkomiteens innstilling. Den skal diskuteres og vedtas i dag, og den reelle tildelingen kan derfor bli seende annerledes ut.

En pott på nesten 5,9 millioner kroner skal deles mellom 13 organisasjoner. I år har disse organisasjonene til sammen søkt om rundt 7,5 millioner kroner.

Både delegasjonene fra NHH og UiB har foreslått å tildele BSI midler. Om noen av disse forslagene går gjennom, betyr det at flere andre søkerorganisasjoner får en lavere sum enn det de nå er innstilt på.

NHH har foreslått å gi BSI både 100.000 og 200.000 kroner.

UiB har foreslått å gi BSI 200.000 og 500.000 kroner.

Studentradioen i Bergen foreslår å gi BSI 0 kroner, slik som innstillingen.

BSI er et idrettslag for alle i Bergen, men flesteparten av medlemmene er tilknyttet UiB. NHH, BI og HVL har også egne idrettslag: henholdvis NHHI, BIA (tidligere BISI) og BTSI.

I følge egne nettsider har BSI over 2000 medlemmer.

Kommentarer

kommentarer